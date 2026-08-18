«Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις. Με τα δύο θαλάσσια πάρκα που καθορίζει στο Αιγαίο, προσβάλλει βάναυσα το διεθνές δίκαιο», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την τουρκική απόφαση σχετικά με τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να ζητά από την κυβέρνηση να μην κάνει «ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές» και να προσφύγει άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία.

«Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις»

«Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις. Με τα δύο θαλάσσια πάρκα που καθορίζει στο Αιγαίο, προσβάλλει βάναυσα το διεθνές δίκαιο», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς.

Όπως υποστηρίζει, η Τουρκία «αμφισβητεί την επήρεια των ελληνικών νησιών του συμπλέγματος του Καστελόριζου, της Σαμοθράκης και της Λήμνου» και «παραβιάζει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα», καθώς, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, στα θαλάσσια πάρκα περιλαμβάνονται περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ΑΟΖ και χωρικών υδάτων.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για κατάρρευση του αφηγήματος των «ήρεμων νερών», υποστηρίζοντας ότι αποκαλύπτονται τα αδιέξοδα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι εξελίξεις ακυρώνουν, όπως αναφέρει, και «τις ανιστόρητες θεωρίες στελεχών άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης που χαρακτηρίζουν την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας ως “μονομερείς ενέργειες”».

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«Το να κάνεις πως δε βλέπεις το πρόβλημα και το να μην κατανοείς τη διεθνή κατάσταση είναι το ίδιο επικίνδυνες στάσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ζητά άμεση προσφυγή στην ΕΕ για κυρώσεις

Ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «η υποχωρητικότητα αποδεικνύεται πως αποθρασύνει την Τουρκία» και προειδοποιεί ότι, όσο η κυβέρνηση δεν αντιδρά, το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας» θα μετατρέπεται σε εφαρμοσμένη πολιτική που απειλεί την Ελλάδα.

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση, «για όσο παραμένει στην εξουσία», να μην κάνει «ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές».

Παράλληλα, ζητά να προσφύγει άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητήσει την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν πρέπει να επαναλάβει την αδράνεια που, σύμφωνα με το κόμμα, επέδειξε στις περιπτώσεις του τουρκολιβυκού μνημονίου, της παρεμπόδισης της πόντισης του καλωδίου ανοικτά της Κάσου και της προαναγγελθείσας νομοθέτησης στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση της «γαλάζιας πατρίδας».

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο ελληνικός λαός, «με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ», θα εγγυηθεί μια διαφορετική εξωτερική πολιτική που θα διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα.

«Μια πολιτική που θα έχει ως αρχή ότι η Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη», καταλήγει.