Επικεφαλής του κλιμακίου είναι ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Τις πληγείσες από τις πρόσφατες πυρκαγιές περιοχές της Δυτικής Αττικής θα επισκεφθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου κλιμάκιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με επικεφαλή τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Το κλιμάκιο θα βρεθεί στο Πόρτο Γερμενό, τα Βίλια και τα Μέγαρα, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και να πραγματοποιήσει συναντήσεις με τοπικούς φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες.

Στις 09:30 το πρωί είναι προγραμματισμένη επίσκεψη στο Πόρτο Γερμενό, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον δήμαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας και κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

Στη συνέχεια, στις 10:30, το κλιμάκιο θα μεταβεί στα Βίλια και στο Συντονιστικό Κέντρο «Όλυμπος», που βρίσκεται εντός της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Βιλίων, όπου θα έχει επαφές με στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί στα Μέγαρα, όπου είναι προγραμματισμένη στάση και ενημέρωση για την πορεία της κατάστασης στις πληγείσες περιοχές.