«Το Κράτος επιδεικτικά απόν. Ο Πρωθυπουργός αυτάρεσκα και προκλητικά αδιάφορος. Η Κυβέρνηση σε διακοπές. Η Βουλή κλειστή» γράφει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Με αφορμή την ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού στις φωτιές, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου παραθέτει τα έργα της χήρας του Σήφη Βαλυράκη, που «ζωγραφίζει και τιμά τους χαμένους ήρωες» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε ανάρτησή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επικρίνει το κράτος και τον Κυριάκο Μητσοτάκη χαρακτηρίζοντάς τον ως «προκλητικά και αυτάρεσκα αδιάφορο», επικρίνει την κυβέρνησή του, που όπως λέει «είναι σε διακοπές», και παραθέτει μέσα σε αυτή τη «γενικευμένη χοντροπετσιά» τα έργα της «Μίνα Παπαθεοδώρου - Βαλυράκη, αντιμέτωπη και η ίδια με την τρομακτική κρατική ανεπάρκεια, ζωγραφίζει και τιμά τους χαμένους ήρωες…».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου γράφει στην ανάρτησή της «Το Κράτος επιδεικτικά απόν. Ο Πρωθυπουργός αυτάρεσκα και προκλητικά αδιάφορος. Η Κυβέρνηση σε διακοπές. Η Βουλή κλειστή. Η Δικαιοσύνη στα χέρια εκείνων που βγάζουν ανακοινώσεις για τον εαυτό τους. Και έτσι χάνονται αθώες ψυχές ανθρώπων που πέφτουν στο καθήκον, την ώρα που κανένας ακριβοπληρωμένος ανευθυνο-υπεύθυνος δεν αισθάνεται την ανάγκη ούτε να προνοήσει ούτε να προστατεύσει ούτε να παραιτηθεί».

Συμπληρώνει στη συνέχεια πως «Και μέσα σε αυτή τη γενικευμένη χοντροπετσιά, μια καλλιτέχνις, η Μίνα Παπαθεοδώρου - Βαλυράκη, η χήρα του Σήφη, αντιμέτωπη και η ίδια με την τρομακτική κρατική ανεπάρκεια, ζωγραφίζει και τιμά τους χαμένους ήρωες…Γιατί ως καλλιτέχνις, συγκλονίζεται, όπως συγκλονίζονται, συγκλονιζόμαστε, όλοι όσοι έχουμε ψυχή».

Καταλήγει στην ανακοίνωσή της πως «Τη χώρα δεν θα την σώσουν οι αναίσθητοι κι οι βολεμένοι… Τη χώρα μας πρέπει εμείς να την πάρουμε στα χέρια μας και να τη φτιάξουμε απ´την αρχή… Προστατεύοντας με έγνοια και αγάπη κάθε ύπαρξη…».

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