Αποχώρησε από την ομάδα Πολιτισμού του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου.

Η Κατερίνα Μουτσάτσου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» όπου συμμετείχε στην Ομάδα Πολιτισμού. Η ηθοποιός, με δήλωσή της, έκανε γνωστή την απόφασή της να αποχωρήσει από την ομάδα, ευχαριστώντας τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε το προηγούμενο διάστημα.

«Αποχωρώντας από τη συμμετοχή μου στην ομάδα Πολιτισμού επιθυμώ να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε φίλους και στελέχη του κινήματος με τα οποία συνεργάστηκα, αλλά και κάποιους από τους εξαιρετικούς συναδέλφους της ομάδας αυτής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και τονίζει: «Ήταν τιμή μου να πορευτώ με ανθρώπους πανάξιους που διαθέτουν όραμα και αγωνίζονται για υψηλά ιδανικά, και ήμουν τυχερή που βρέθηκα να συμβάλλω με όσες δυνατότητες και γνώση είχα σε αυτή την προσπάθεια.

Εύχομαι καλή δύναμη και υπομονή σε όλους στον δύσκολο αυτό αγώνα μιας τραυματισμένης και αποκαμωμένης κοινωνίας, κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι μας ανεξαιρέτως, και δηλώνω ότι δεν παύω να αγωνίζομαι για αυτό το «όνειρο» που μας συνδέει όλους, και που αναζητά δημοκρατία, ελευθερία, και κοινωνική χειραφέτηση».