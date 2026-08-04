«Ο κ. Φλώρος δεν ζήτησε ποτέ τη δίωξη όσων των παγίδευσαν και απουσίαζε από τη δίκη κατά αυτών που αποπειράθηκαν ή κατάφεραν να αποσπάσουν απόρρητες πληροφορίες», αναφέρει ο Ζαχαρίας Κεσσές.

«Ο Κωνσταντίνος Φλώρος εμφανίστηκε μετά από καιρό και μίλησε δημόσια, καθώς, σύμφωνα με δημοσιογραφικές αναφορές, πρόκειται να πολιτευτεί. Μίλησε για αρκετά, αλλά παρέλειψε να αναφερθεί στο θέμα που τον αφορά θεσμικά, αλλά και προσωπικά», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ζαχαρίας Κεσσές για τη συνέντευξη του Στρατηγού ε.α. Κωνσταντίνου Φλώρου στο Πρώτο Θέμα, όπου δεν έκανε καμία αναφορά στην παγίδευση του τηλεφώνου του, όπως επισήμανε και η στήλη Πληροφοριοδότης του Dnews.gr.

«Ως Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο κ. Φλώρος παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στις 27.1.2021, όταν και έλαβε προσωποποιημένο μήνυμα με ειδοποίηση για την αντικατάσταση αερόσακου στο αυτοκίνητό του μάρκας Citroen. Την ίδια ημέρα συμμετείχε στη Σύνοδο Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ.

Στην περίπτωση αυτή προέκυψε κίνδυνος για τη διαρροή κρίσιμων και απόρρητων πληροφοριών για τις επιχειρησιακές δυνατότητες, τα στρατιωτικά σχέδια, τις συμμαχικές δεσμεύσεις, τη διάταξη δυνάμεων και τον μηχανισμό συνεργασίας, με ευρύτερες συνέπειες για την εθνική ασφάλεια, την ασφάλεια του ΝΑΤΟ και την αξιοπιστία της χώρας.

Μάλιστα, στη συνέντευξη μνημονεύει με περηφάνεια και αυτοαναφορικότητα τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΕΑ. Λησμόνησε, όμως, να αναφέρει ότι στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας, που είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων σε αυτούς τους τομείς, συμμετείχαν και άλλα παγιδευμένα μέλη της Κυβέρνησης εκτός από τον ίδιο», συνεχίζει ο Ζαχαρίας Κεσσές και προσθέτει: «Ο κ. Φλώρος δεν ζήτησε ποτέ τη δίωξη όσων των παγίδευσαν και απουσίαζε από τη δίκη κατά αυτών που αποπειράθηκαν ή κατάφεραν να αποσπάσουν απόρρητες πληροφορίες.

Μέχρι και σήμερα, ο κ. Φλώρος δεν έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη και συνεχίζει να προσφέρει ασυλία στους ιδιώτες ακόμη και τώρα που έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για την παγίδευσή του. Μέχρι και σήμερα, δεν έχει προσφέρει τη συσκευή του για έλεγχο στις δικαστικές αρχές.

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Δεν γνωρίζω αν συνδέεται με τα άλλα νούμερα που παγιδεύτηκαν με το ίδιο προσωποποιημένο μήνυμα εκείνη την ημέρα και ανήκαν σε υπηκόους Πακιστάν. Σίγουρα, όμως, συνδέεται με το μέσο που αποφάσισε να δώσει συνέντευξη. Ο εκδότης του Πρώτου Θέματος, κ. Α. Καραμήτσος, παγιδεύτηκε και αυτός με Predator με ένα μήνυμα που έλεγε "Γελάνε και οι πέτρες".

Και ο κ. Καραμήτσος επέλεξε τη σιωπή, ίσως γιατί συνδέεται με τον καταδικασθέντα Ι. Λαβράνο. Η εταιρεία Εκδόσεις Πρώτο Θέμα Εκδοτική ΑΕ έλαβε από την εταιρεία του κ. Λαβράνου 55.800 ευρώ την άνοιξη του 2022 και η εταιρεία Εκδόσεις Νέο Χρήμα ΑΕ έλαβε την ίδια περίοδο 55.800 ευρώ. Πρόκειται για τις μοναδικές επιχειρήσεις ΜΜΕ που εμφανίζονται ως προμηθευτές της Krikel.

Εν τέλει, δεν ξέρω αν γελάνε και οι πέτρες, αλλά ίσως θέλει μια περαιτέρω εξήγηση πλέον αυτό που αναφέρει ο κ. Φλώρος, ότι ενεργούσε με γνώμονα την πατρίδα, τη συνείδησή του και τις εντολές του πρωθυπουργού».

{https://x.com/ZacKesses/status/2084584667118727272}