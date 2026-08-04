Η Επιτροπή εξετάζει τις καταγγελίες των ευρωβουλευτών και των ενώσεων καταναλωτών, ενώ τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί θα αξιοποιηθούν στην ήδη εν εξελίξει επίσημη διαδικασία κατά της Meta για πιθανές παραβιάσεις του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ψηφιακής απάτης έως το φθινόπωρο του 2026 ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε διακομματική γραπτή ερώτηση - καταγγελία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) Νικόλα Φαραντούρη, την οποία συνυπέγραψαν ευρωβουλευτές από διαφορετικές πολιτικές ομάδες και χώρες, σχετικά με τη διάδοση διαφημίσεων οικονομικής απάτης μέσω μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως δήλωσε ο Νικόλας Φαραντούρης, πριν από δύο μήνες, σε συνεργασία με ενώσεις καταναλωτών από ολόκληρη την Ευρώπη, καταγγέλθηκαν οι συστηματικές αποτυχίες μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών, όπως η Meta, η TikTok και η Google, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις διαφημίσεις οικονομικών απατών. Η πρωτοβουλία βασίστηκε σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC) και 29 εθνικών οργανώσεων καταναλωτών από 27 χώρες, σύμφωνα με τα οποία από σχεδόν 900 διαφημίσεις απάτης που καταγγέλθηκαν, αφαιρέθηκε μόλις το 27%.

Στην απάντησή της, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χένα Βίρκουνεν, επιβεβαιώνει ότι η Επιτροπή εξετάζει τις καταγγελίες των ευρωβουλευτών και των ενώσεων καταναλωτών, ενώ τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί θα αξιοποιηθούν στην ήδη εν εξελίξει επίσημη διαδικασία κατά της Meta για πιθανές παραβιάσεις του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act), οι οποίες συνδέονται με διαφημίσεις οικονομικής απάτης.

«Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα σε ένα διαδίκτυο χωρίς συστηματικές απάτες»

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί ότι έχουν ήδη αποσταλεί αιτήματα παροχής πληροφοριών σε πλατφόρμες όπως το Apple App Store, το Bing, το Booking.com, το Google Play και το Google Search σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για την αντιμετώπιση των διαδικτυακών απατών. Επιπλέον, έχει συσταθεί και λειτουργεί ειδική ομάδα εργασίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών, με στόχο την εναρμόνιση των εθνικών στρατηγικών επιβολής κατά της διαδικτυακής απάτης.

Η Επιτροπή επισημαίνει ακόμη ότι έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) για παραβιάσεις των κανόνων διαφάνειας, ενώ έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις συμμόρφωσης από τις TikTok και AliExpress. Παράλληλα, ανακοινώνει ότι το ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της ψηφιακής απάτης αναμένεται να παρουσιαστεί το φθινόπωρο του 2026.

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Σε δήλωσή του, ο Νικόλας Φαραντούρης υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια για την προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο συνεχίζεται, σημειώνοντας πως θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της επίσημης διαδικασίας κατά της Meta και θα επιδιώξει την εφαρμογή αντίστοιχα αυστηρών μέτρων και στις υπόλοιπες μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. «Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα σε ένα διαδίκτυο χωρίς συστηματικές απάτες», τονίζει.

Ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε, τέλος, και σε άλλες υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια διερεύνησης σοβαρών καταγγελιών ενώσεων καταναλωτών, μεταξύ των οποίων και υποθέσεις που αφορούν την Ελλάδα σχετικά με τη λειτουργία των funds και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων.