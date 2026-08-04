«Ανέλαβε όποια αποστολή του ζητήθηκε, ήταν «παρών» σε κάθε μάχη, με ξεχωριστή τη διαμόρφωση του Συντάγματος του 2001», είπε για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ολοκληρώθηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Κυριακή, σε ηλικία 93 ετών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφώνησε τον επικήδειο, λέγοντας ότι «είχε μια βαθιά πίστη στη Δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας».

Αναλυτικά ο επικήδειος λόγος του πρωθυπουργού:

«Αποχαιρετούμε, σήμερα, έναν πολιτικό που δεν πέρασε, απλώς, από τον δημόσιο βίο, αλλά που μαζί με άλλους της γενιάς του τον «σμίλεψε» επί δεκαετίες.

Γιατί ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο, μιας άλλης εποχής, με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και, βέβαια, με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα, όμως, με μία βαθιά πίστη στη Δημοκρατία, τον κοινοβουλευτισμό, τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της Μεταπολίτευσης.

Υπήρξε, έτσι, ο τελευταίος, ίσως, εκπρόσωπος μιας σχολής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική, όχι ως πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης. Συνδυάζοντας δύο αρετές που σπάνια συνυπάρχουν στον ίδιο βαθμό: έναν πραγματικά δημιουργικό ριζοσπαστισμό αλλά και την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος. Αρετές, που του επέτρεψαν να υπηρετήσει ταυτόχρονα και τον τόπο και την παράταξή μας, τη μεγάλη, ενωμένη και νικηφόρα Νέα Δημοκρατία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πράγματι, στη μακρά πορεία του ανέλαβε όποια αποστολή του ζητήθηκε: Βουλευτής, Ευρωβουλευτής, κορυφαίος Υπουργός σε πολλά χαρτοφυλάκια, Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και παρών σε όποια μάχη και αν χρειάστηκε να δώσει. Με ξεχωριστή, ανάμεσά τους, τη διαμόρφωση του Συντάγματος του 2001 ως τότε εισηγητής της μειοψηφίας. Σε μία αναθεωρητική διαδικασία που τότε πέτυχε, πρωτίστως χάρη στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης.

«Πίστευα και πιστεύω ότι οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται απ’ αυτές», είχε πει σε μια δημόσια τοποθέτησή του. Ενώ, όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με το βρετανικό απόφθεγμα ότι «πολιτική σημαίνει να σκοτώνεις με χαμόγελο», τα λόγια του ήταν αφοπλιστικά. «Εγώ, πάντως, προτιμώ το χαμόγελο», είχε απαντήσει, και σωστά, καθώς το χιούμορ και αυτή η χαλαρή, ανθρώπινη επικοινωνία συνόδευαν πάντα την πλούσια πολιτική του δράση.

Νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά του τον έκαναν τόσο αγαπητό σε φίλους αλλά και σε πολιτικούς αντιπάλους, με τον σεβασμό να κυριαρχεί, ιδίως μεταξύ των νεότερων. Άλλωστε και εγώ τον είχα παρακολουθήσει επί πολλά χρόνια, μεγαλώνοντας, ως στενό συνεργάτη του πατέρα μου.

Εκείνο που συγκρατώ, ωστόσο, είναι οι πολύτιμες συμβουλές του. Τις προσέφερε πάντα απλόχερα. Τις είχα ακούσει, θυμάμαι, το 2017 όταν ήμουν προσκεκλημένος στο κτήμα του, στον πατρογονικό Μυστρά, τον οποίο, Σεβασμιώτατε, τόσο πολύ αγαπούσε. Κι εκεί γνώρισα καλύτερα τον άνθρωπο πέρα από τον πολιτικό.

Βέβαια, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης δεν υπήρξε απλά ένας δημόσιος λειτουργός. Ήταν ένας εξαίρετος νομικός, ήταν όμως και ένας φανατικός μελετητής της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Γι’ αυτό, και όταν άφησε με θάρρος το προσκήνιο, στο όνομα της νέας γενιάς, αφιερώθηκε αμέσως στα νέα του ενδιαφέροντα. Μετατράπηκε, έτσι, σε έναν επίμονο περιηγητή. Μας χάρισε μία σπάνια σειρά ντοκιμαντέρ για τα μνημεία της χώρας. Απέδειξε έμπρακτα ότι ναι, μπορεί να υπάρχει και δημιουργική ζωή μετά την πολιτική.

Τώρα, από το μυαλό όλων μας και, φαντάζομαι, ιδιαίτερα των παλαιότερων, περνά σαν ντοκιμαντέρ η δική του διαδρομή, δίπλα στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στην προσπάθεια ανόρθωσης του τόπου μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Στυλοβάτης της ενότητας της παράταξης -πίστευε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ότι τα ισχυρά κόμματα είναι θεμέλιο του κοινοβουλευτισμού-, πυλώνας ευθύνης στη δημόσια ζωή, επίκεντρο στις παρέες με τα αστεία και τα ανέκδοτά του, πάνω απ’ όλα, άξιος οικογενειάρχης, σύζυγος, πατέρας, παππούς. Ευτύχησε να καμαρώσει τα τέσσερα παιδιά του, τον Μιλτιάδη, τον Θωμά, τον Κωνσταντίνο, την Ελένη, να προκόβουν σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς τους οποίους επέλεξαν.

Και η μοίρα θέλησε να φύγει ανήμερα των γενεθλίων του, ολοκληρώνοντας ένα κύκλο με μία, θα έλεγα, σπάνια αρμονία: βλέποντας την πατρίδα του να προχωρά μπροστά, παρά τις δυσκολίες, το κόμμα του να πρωταγωνιστεί, κυρίως το έργο του να αναγνωρίζεται και τους απογόνους του να φέρουν περήφανοι το επώνυμό του.

Σεβαστέ μας Γιάννη, μας αφήνεις βαριά κληρονομιά την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, την αφοσίωση σε αξίες, κυρίως όμως μία αυθεντική πολιτική ευγένεια που τόσο μας λείπει αυτές τις εποχές.

Για όλα αυτά, η Ελλάδα αλλά και η μεγάλη μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, θα σε ευχαριστούν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg21rw5ku7d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μ. Βαρβιτσιώτης: Πατέρα, δεν ανήκεις μόνο σε μας, ανήκεις στην ιστορία

Ο γιος του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, Μιλτιάδης, στο επικήδειο λόγο που εκφώνησε, επεσήμανε ότι ο πατέρας του ήταν αυστηρός και δίκαιος.

«Αγάπησες τη ζωή και τη δημιουργία. Όλοι έχουν να πουν έναν καλό λόγο για τη διαδρομή σου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, και σημείωσε πως ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης έδειχνε τον δρόμο με τις συμβουλές του.

«Σε στεναχώρησε η απόφασή μου να αποχωρήσω από την πολιτική. Στο τέλος, όμως, με δικαίωσες. Μας έμαθες τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει καθήκον να ζεις με αρχές», πρόσθεσε.

«Σήμερα αποχαιρετούμε τον τελευταίο καραμανλικό που υπηρέτησε τον εθνάρχη από την ΕΡΕ μέχρι τέλους», τόνισε και συμπλήρωσε: «Ήξερες πολύ καλά την Ελλάδα από άκρη σε άκρη. Αγάπησες και αγαπήθηκες από τον απλό κόσμο. Ήθελες η Ελλάδα να προχωρά μπροστά χωρίς να άφηνε κανένα πίσω».

«Όταν ήρθε η στιγμή ήσουν εσύ που πέρασες τη σκυτάλη στη νέα γενιά. Δεν μέτρησες το πολιτικό κόστος. Πάλεψες για τη δημοκρατία κα φυλακίστηκες για αυτήν. Πίστευες στην Ευρώπη και δούλεψες για την ευρωπαϊκή μας πορεία. Ο πατέρας μας υπήρξε σπουδαίος κοινοβουλευτικός. Πάντα μου έλεγε η θέση του βουλευτή είναι στη Βουλή, όχι στα κανάλια», επεσήμανε για να υπογραμμίσει: «Στα μεγάλα θεσμικά θέματα αναζήτησε τη συναίνεση. Αυτή η ισορροπία χαρακτήρισε όλη την πολιτική του διαδρομή. Αν μας ρωτούσε κάποιος ποια ήταν η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του θα απαντούσαμε ο τρόπος που υπηρέτησε τα αξιώματα».

Ο κ. Βαρβιτσιώτης μίλησε και για το συγγραφικό έργο του πατέρα του.

«Δεν ήθελες να αφήσεις πίσω σου απλά αναμνήσεις, ήθελες να αφήσεις κληρονομιά. Αγάπησες πολύ τη Λακωνία. Θέλησες να μας συνδέσεις με αυτόν τον ιστορικό και ευλογημένο τόπο», υπογράμμισε και κατέληξε: «Πατέρα, έζησες μια ζωή γεμάτη και έφυγες και έχοντας κερδίσει τον σεβασμό φίλων και αντιπάλων, την εκτίμηση όλων συνεργάστηκαν μαζί σου, την αγάπη της οικογένειας σου. Πατέρα, τώρα δεν ανήκεις, πλέον, μόνο σε εμάς. Ανήκεις στην ιστορία. Καλό σου ταξίδι. Σε ευχαριστούμε για όλα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg39zl7fgdd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πλήθος κόσμου στο «τελευταίο αντίο»

Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς (ο οποίος αποχώρησε γρήγορα, πριν την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη), ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Επίσης, παρευρέθησαν υπουργοί, πολλοί βουλευτές, κρατικοί αξιωματούχοι και γενικοί γραμματείς υπουργείων, ανάμεσά τους και ο γγ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου.