«Εμείς θα είμαστε στο πλευρό του λαού μας, εδώ στην περιοχή, σε όλες τις περιοχές που πλήττονται για να παρθούν πραγματικά και οριστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, συνοδευόμενος από στελέχη του κόμματος, επισκέφθηκε σήμερα τα Βίλια, το Κρύο Πηγάδι, το Πόρτο Γερμενό και άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές.

Το κλιμάκιο του ΚΚΕ αποτελούσαν τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ, Θοδωρής Χιώνης και Θέμης Γκιώνης, ο βουλευτής Δυτικής Αττικής, Χρήστος Τσοκάνης και ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, Μπάμπης Θεοδώρου.

Στο Κρύο Πηγάδι ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές. Το ΚΚΕ είχε επανειλημμένα και έγκαιρα προειδοποιήσει για τους κινδύνους, ιδιαίτερα σε αυτές εδώ τις περιοχές. Ήταν γνωστά στην κυβέρνηση όλα αυτά. Εμείς δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την αλληλεγγύη και την στήριξη των κατοίκων της περιοχής. Από την πρώτη στιγμή οι βουλευτές του Κόμματος, κλιμάκια εκλεγμένων της “Λαϊκής Συσπείρωσης”, ομάδες εθελοντών του Κόμματος και της ΚΝΕ, βρίσκονται στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, γιατί μόνο ο λαός τελικά σώζει τον λαό.

Από την πρώτη στιγμή είχαμε προειδοποιήσει, η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα κι από αυτή τη σκοπιά πιστεύουμε ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να παρθούν άμεσα μέτρα, με ενίσχυση κι άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς. Και βεβαίως, να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη να εκφραστεί αυτό.

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Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Την κάνει ακόμη πιο δύσκολη το γεγονός ότι δεν έχει πάρει η κυβέρνηση ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις περιοχές αυτές, παρότι είχε ενημερωθεί. Είμαστε γεμάτοι οργή, γιατί ακριβώς ενώ τα ήξερε όλα αυτά βλέπουμε ένα έγκλημα ξανά και ξανά να επαναλαμβάνεται και ακούμε τα ίδια άθλια λόγια, τις ίδιες άθλιες δικαιολογίες από τη σημερινή κυβέρνηση και ως συνέχεια των προηγούμενων.

Χρειάζεται άμεσα κινητοποίηση. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό του λαού μας, εδώ στην περιοχή, σε όλες τις περιοχές που πλήττονται για να παρθούν πραγματικά και οριστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας όλης αυτής της δημόσιας περιουσίας, της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και της προστασίας των δασών μας».

{https://www.youtube.com/watch?v=iBk9kF2uNo0}