«Κάθε ανάκρουσή του μας υπενθυμίζει ότι η Ελευθερία είναι η ύψιστη αξία του Ελληνισμού», αναφέρει ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του.

Στις 4 Αυγούστου 1865 καθιερώθηκε επισήμως ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού (1798-1857), με μουσική – μελοποίηση από τον μουσικοπαιδαγωγό Νικόλαο (Χαλκιόπουλο) Μάντζαρο (1795-1872), ως Εθνικός Ύμνος από τον βασιλιά Γεώργιο Α’.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 161 ετών από την καθιέρωση του ποιήματος ως Εθνικό Ύμνο, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε σε ανάρτησή του: «161 χρόνια από την καθιέρωση των δύο πρώτων στροφών του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού, σε μελοποίηση του Κερκυραίου Νικολάου Μάντζαρου, ως Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας. Κάθε ανάκρουσή του μας υπενθυμίζει ότι η Ελευθερία είναι η ύψιστη αξία του Ελληνισμού. Η προάσπισή της αποτελεί διαρκές χρέος».

{https://x.com/NikosDendias/status/2084528678029967840}