Ο Μακάριος Λαζαρίδης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι έχει ζητήσει συνάντηση από την υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής από τις 6 Μαΐου, ωστόσο δεν έχει γίνει δεκτό.

Με άκρως αιχμηρό και ειρωνικό τρόπο σχολίασε ο Μακάριος Λαζαρίδης τις δηλώσεις της Δόμνας Μιχαηλίδου ότι «δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος» και πως γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται συζήτηση γύρω από τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα.

Ο βουλευτής Καβάλας, με ανάρτησή του, τόνισε πως «και όμως, υπάρχει ελληνική οικογένεια και έχει μέλλον», ζητώντας παράλληλα να πληροφορηθεί αν η υπουργός συμφωνεί με αυτή τη θέση. Ο Μακάριος Λαζαρίδης εξέφρασε, παράλληλα, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι έχει ζητήσει συνάντηση από την υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής από τις 6 Μαΐου, ωστόσο δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημά του. «Θα είναι απασχολημένη προφανώς με το inclusion (δηλαδή, τη συμπερίληψη) και τη διαφορετικότητα», σχολίασε ειρωνικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη:

«Και όμως, υπάρχει ελληνική οικογένεια και έχει μέλλον! Θα ήθελα να γνωρίζω αν η Δόμνα Μιχαηλίδου συμφωνεί! Και περιμένω την απάντησή της. Γιατί αν και έχω ζητήσει ραντεβού μαζί της από τις 6/5 δεν με έχει δεχτεί!

Θα είναι απασχολημένη προφανώς με το inclusion (δηλαδή τη συμπερίληψη) και τη διαφορετικότητα…»

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Οι δηλώσεις Μιχαηλίδου

Η Δόμνα Μιχαηλίδου είχε πει στο πλαίσιο συνεδρίου, στις 14 Μαΐου, πως «δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος» και πως γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται συζήτηση γύρω από τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου είχε σημειώσει πως η οικογένεια του μέλλοντος δεν μπορεί να θεωρείται αποκλειστικά μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά, καθώς, όπως ανέφερε, υπάρχει «πολυδιάσπαση των οικογενειών» και πολλές οικογένειες που έχουν ακόμη και μηδέν παιδιά.

Οι συγκεκριμένες αναφορές είχαν προκαλέσει την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά.

Η θέση του Παύλου Μαρινάκη για την οικογένεια

Ο Παύλος Μαρινάκης πήρε αποστάσεις από τις δηλώσεις της Δόμνας Μιχαηλίδου, δηλώνοντας πως τάσσεται υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας.

«Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Εμένα μου έχουν λείψει οι γιαγιάδες και οι παππούδες που μας μεγάλωσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε πως όσοι έχουν δημόσιο αξίωμα και ιδιαίτερα όσοι συμμετέχουν στην κυβέρνηση πρέπει να στέλνουν το μήνυμα της στήριξης της οικογένειας και των ανθρώπων που επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια.

Αναφερόμενος και στη δική του εμπειρία ως πατέρας, υπογράμμισε ότι οι οικογένειες πρέπει να αποτελούν «την απόλυτη προτεραιότητα όλων μας και ιδίως της κυβέρνησης αυτής».