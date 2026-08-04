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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει επικήδειο στην κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη.

Στη Μητρόπολη Αθηνών θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 12:00, η εξόδιος ακολουθία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που πέθανε σε ηλικία 93 ετών την περασμένη Κυριακή.

Επικήδειο αναμένεται να εκφωνηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τιμώντας τη μακρά πολιτική διαδρομή και την προσφορά του εκλιπόντος στη δημόσια ζωή της χώρας.

Στην κηδεία αναμένεται να παραστούν αρκετοί εν ενεργεία και μη πολιτικοί.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.