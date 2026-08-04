Το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές της Βοιωτίας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί σήμερα, Τρίτη (4/8), τις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές του νομού Βοιωτίας.

Στις 11:15 θα μεταβεί στην Ξηρονομή όπου θα συζητήσει με κατοίκους και τον Πρόεδρο της Κοινότητας, Ευστάθιο Κεφαλά, στην πλατεία. Κατόπιν θα μεταβεί στη Δομβραίνα και στις 12:45 θα έχει σύσκεψη με τον Πρόεδρο της Κοινότητας, Κωνσταντίνο Μπούγια, και πληγέντες ελαιοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους στο Πνευματικό Κέντρο.

Αδιάκοπη η μάχη με τη φωτιά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και σήμερα οι μεγάλες φωτιές που ξεκίνησαν την Παρασκευή από τη Βοιωτία για να επεκταθούν το Σαββατοκύριακο στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων.

Οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής το πρωί της Τρίτης, τα τρία κυρίως μέτωπα είναι στον Αγίο Νεκτάριο-Αγία Παρασκευή, πάνω από την ΒΙΠΕ στο Κανδήλι και στην Ψάθα. Λίγο μετά τις 8 και τα τρία αυτά αυτά μέτωπα βρίσκονται σε γενική ύφεση. Η εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη, χωρίς ωστόσο να επιτρέπει εφησυχασμό, καθώς το θερμικό φορτίο παραμένει ισχυρό σε αρκετά σημεία, ενώ το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πέφτει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα.