Το σύνδρομο Καραμανλή... αναχαίτισε τις πρόωρες.

Προτού ο πρωθυπουργός πάρει τα όρη και τις θάλασσες ενόψει δεκαοπενταύγουστου, «έκαψε» το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Παρότι ο ίδιος το άφηνε επίτηδες ανοικτό. Δείχνοντας τις ολιγοήμερες Αυγουστιάτικες διακοπές του ως ορόσημο των τελικών του αποφάσεων.

Τι άλλαξε στο μεταξύ;

Τρεις παράγοντες έπαιξαν βαρύνοντα ρόλο.

Έλλειψη εκλογικού αφηγήματος

Πρώτον, η έλλειψη παντελούς αφηγήματος που να δικαιολογούσαν πρώρες εκλογές.

Η «σφραγίδα» μπήκε στη πρόσφατη συνεδρίαση της Κ.Ο. Όπου κανείς βουλευτής δεν έδωσε φανερά ή παρασκηνιακά το δικαίωμα να θεωρήσει το Μαξίμου ότι θα πάει στις εκλογές εκβιαζόμενο από τους ίδιους τους βουλευτές του. Όχι ότι υπήρχε περίπτωση επίσημου «αντάρτικου». Αλλά ακόμη και ένας εσωκομματικός πόλεμος φθοράς σε επίπεδο «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής Ομάδας θα ήταν μία κάποια αιτία.

Η ανάλυση που έγινε στο Μαξίμου ήταν ότι ένας εκλογικός αιφνιδιασμός χωρίς «αιτία» θα ισοδυναμούσε με ..αυτοκτονία. Διότι – όπως είπαν στον πρωθυπουργό- θα ανακαλούσε στη μνήμη όλων το σύνδρομο Καραμανλή.

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Το «σύνδρομο Καραμανλή»

Ο οποίος προκήρυξε πρόωρες εκλογές στις 4 Οκτωβρίου του 2009 επικαλούμενος την παγκόσμια οικονομική κρίση και την ανάγκη έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων. «Ο Καραμανλής τότε έκανε πρόωρες εκλογές για να φύγει. Ξέροντας το τσουνάμι που θα έφερνε η οικονομική κρίση. Μία κρίση που ακόμη ο κόσμος δεν είχε αντιληφθεί σε όλη της την έκταση. Αυτή ακριβώς την εικόνα θα έδινε και ο Κ. Μητσοτάκης αν αποφάσιζε να στήσει τώρα κάλπες. Ότι ψάχνει τρόπο να φύγει» αναφέρει στο Dnews κορυφαίος υπουργός που γνωρίζει τις παρασκηνιακές συζητήσεις.

Το «σύνδρομο Καραμανλή» - όπως το ονομάζουν- έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφαση να «καούν» νωρίτερα τα σενάρια πρόωρης προσφυγής. Προτού εμπεδωθεί στον κόσμο ότι η κυβέρνηση πέφτει στα ..βράχια και ψάχνει τρόπο διαφυγής. Ή ότι κάτι σοβαρό επίκεινται που θα βάλει την κυβέρνηση σε δεινή θέση.

Η πρόβλεψη για περαιτέρω ..αποσυσπείρωση

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό οι δημοσκοπικές αναλύσεις διαβάστηκαν «ανάποδα». Ότι η Ν.Δ. κινδυνεύει περισσότερο να αποσυσπειρωθεί παρά να συσπειρωθεί. Δεδομένου ότι τα πραγματικά ποσοστά της Ν.Δ. δεν παρουσιάζουν άνοδο αλλά στασιμότητα στα ποσοστά των ευρωεκλογών. Πέριξ του 28- 29%. Μία περαιτέρω αποσυσπείρωση θα ισοδυναμούσε με εκλογικό όλεθρο παρά θρίαμβο. Βάζοντας σε μία πιθανή πρόωρη περιπέτεια τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Και μάλιστα με δική του απόφαση.

Ο εκλογικός «εκβιασμός» θα πιάσει το ΄27

Έτσι οι πολιτικοί αναλυτές έπεισαν το περιβάλλον του πρωθυπουργού ότι στις εκλογές του 2027 η Ν.Δ. δεν κινδυνεύει να πέσει κάτω από τα ποσοστά που έχει σήμερα. Αλλά ότι αντίθετα η κυβέρνηση έχει περισσότερα περιθώρια το επόμενο οκτάμηνο να αυξήσει τα ποσοστά της.

Αν δουλέψει προς την κατεύθυνση να κλείσει τις πληγές που έχει ανοίξει με πολλές κοινωνικές ομάδες. Κυρίως σε θέματα ακρίβειας και διαφθοράς.

Με τον εκλογικό «εκβιασμό» να θεωρείται πιο πειστικός τότε. Που εκ των πραγμάτων θα τελειώνει η τετραετία και θα αρχίζει η ελληνική Προεδρία στην Ε.Ε. Με την κυβέρνηση να παίζει μεταξύ άλλων το χαρτί των διαπραγματεύσεων των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τον προϋπολογισμό 2028-2034. Με πολλά από τα κονδύλια για τους αγρότες και το ταμείο Συνοχής να κινδυνεύουν να περικοπούν.

Εκλογές Απρίλιο - Μάιο του ΄27

Έτσι στον αντίποδα των πρόωρων εκλογών, τώρα το Μαξίμου εκπέμπει το μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν όσο πιο αργά γίνεται. Τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 2027. Ώστε το δίλημμα να είναι πιο πιεστικό και οι πιθανότητες εκλογικής καθίζησης της Ν.Δ. την α΄ Κυριακή να είναι μικρότερες.

Με τον κυβερνητικό μηχανισμό να είναι πλέον υποχρεωμένος να κάνει σοβαρό οκτάμηνο ή και ενιάμηνο σχεδιασμό. Με όλους τους κινδύνους – από το να σκάσουν νέα σκάνδαλα μέχρι την διαχείριση νέας ακρίβειας- να καραδοκούν.