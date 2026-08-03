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Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη.

Αύριο, Τρίτη (4/8), στις 12:00, στη Μητρόπολη Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εκφωνήσει τον επικήδειο.

Μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας, θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας που είχαν περιορίσει σημαντικά την κινητικότητα του.

Ο ίδιος αποσύρθηκε το 2009 οριστικά από την ενεργό πολιτική ως επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ.