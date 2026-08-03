«Μαρία Καρυστιανού και Μαρία Γρατσία συνεχίζουν να προσπαθούν να τον επιβάλουν», υποστηρίζουν οι αποχωρήσαντες για τον Νίκο Γαλανό.

Με αφορμή τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού, κύκλοι πρώην στελεχών της Ελπίδας για τη Δημοκρατία διακινούν σειρά ερωτημάτων, τα οποία –όπως αναφέρουν– θεωρούν ότι θα πρέπει να απαντηθούν από τη νέα επικοινωνιακή ομάδα και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.

Τα ερωτήματα αφορούν τόσο στη διαδικασία της διαγραφής, όσο και συνολικότερα στον τρόπο λειτουργίας του κόμματος, στη συγκρότηση των οργάνων και στη λήψη αποφάσεων.

«Αξίζει να ερωτηθούν οι νέοι υπεύθυνοι επικοινωνίας και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, και τα εξής: