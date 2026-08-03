«Τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες. Είναι η ώρα της περισυλλογής και της περίσκεψης από όλους μας».

Στις καταστροφικές φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για μια «ανθρώπινη, περιβαλλοντική και εθνική τραγωδία».

«Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες η Ελλάδα μάς πληγώνει», έγραψε, επισημαίνοντας ότι οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, κατοικίες και υποδομές.

«Δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση, τα φυσικά φαινόμενα, τις δυσκολίες που προκαλούν. Αλλά η δραματική ερώτηση: Τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αλλάξουμε, για να μη ζούμε κάθε χρόνο την επανάληψή της».

Και συνέχισε: