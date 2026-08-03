Σεμνός και ευαίσθητος άνθρωπος στάθηκε πάντα στη σωστή πλευρά τής Ιστορίας στο πλάι των αγώνων τού λαού μας», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

«Με θλίψη και σεβασμό ο τομέας πολιτισμού τής Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποχαιρετά τον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ για τον θάνατο του Λάκη Χαλκιά.

«Στιβαρός ερμηνευτής τής παράδοσή μας και όχι μόνο, συνέχισε τη μεγάλη μουσική ιστορία της οικογένειας των Χαλκιάδων. Υπήρξε πολύπλευρη μουσική προσωπικότητα που πάντρεψε το δημοτικό, το ρεμπέτικο και το έντεχνο λαϊκό τραγούδι, αφήνοντάς μας ανεξίτηλο πολιτιστικό στίγμα, μέσα από το έργο του», συνεχίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και προσθέτει: «Σεμνός και ευαίσθητος άνθρωπος στάθηκε πάντα στη σωστή πλευρά τής Ιστορίας στο πλάι των αγώνων τού λαού μας, μέσα από την ένταξη του στο ΚΚΕ. Καλό του ταξίδι στην Αθανασία τής μουσικής μας ιστορίας!»

Λάκης Χαλκιάς - Ο αυθεντικός της λαϊκής μουσικής

Ο Μιχάλης Χαλκιόπουλος ευρύτερα γνωστός με το καλλιτεχνικό του όνομα Λάκης Χαλκιάς, ήταν Έλληνας τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα, στις 30 Αυγούστου και ήταν γιος του κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά. Έπαιζε πέντε μουσικά όργανα (κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι και ασχολήθηκε με το τραγούδι από την ηλικία των επτά ετών.

Ο Χαλκιάς συνεργάστηκε κατά καιρούς με τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής μας σκηνής μεταξύ άλλων με τους τραγουδιστές Σωτηρία Μπέλλου, Γρηγόρη Μπιθικώτση, Στέλιο Καζαντζίδη, Νίκο Ξυλούρη, Λουκιανό Κηλαηδόνη και τους συνθέτες Γιάννη Παπαϊωάννου, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκο Βαμβακάρη, Γιώργο Ζαμπέτα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Χρήστο Λεοντή, Χρήστο Νικολόπουλο κ.ά. Κορυφαία στιγμή της σταδιοδρομίας του, αποτέλεσε, η παρουσίαση του έργου του «2.500 Χρόνια Ελληνική Μουσική, από τον Ομηρο μέχρι σήμερα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο, στις 28 Μαΐου του 2002.