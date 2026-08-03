Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια για την απώλεια του Λάκη Χαλκιά.

Το δικό του «αντίο» στον Λάκη Χαλκιά είπε με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X ο Νίκος Δένδιας.

«Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε μία εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο της ελληνικής μουσικής και άξιος συνεχιστής της σπουδαίας παράδοσης της οικογένειας των Χαλκιάδων. Μαζί με τον Νίκο Ξυλούρη και τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη κατάφερε να συνδυάσει το παραδοσιακό τραγούδι με την έντεχνη δημιουργία, ερμηνεύοντας με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο έργα του Γιάννη Μαρκόπουλου και άλλων σημαντικών συνθετών. Ειλικρινή συλλυπητήρια για την απώλειά του στους οικείους του», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

{https://x.com/nikosdendias/status/2084182521466515470}

Λάκης Χαλκιάς - Ο αυθεντικός της λαϊκής μουσικής

Ο Μιχάλης Χαλκιόπουλος ευρύτερα γνωστός με το καλλιτεχνικό του όνομα Λάκης Χαλκιάς, ήταν Έλληνας τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα, στις 30 Αυγούστου και ήταν γιος του κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά. Έπαιζε πέντε μουσικά όργανα (κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι και ασχολήθηκε με το τραγούδι από την ηλικία των επτά ετών.

Ο Χαλκιάς συνεργάστηκε κατά καιρούς με τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής μας σκηνής μεταξύ άλλων με τους τραγουδιστές Σωτηρία Μπέλλου, Γρηγόρη Μπιθικώτση, Στέλιο Καζαντζίδη, Νίκο Ξυλούρη, Λουκιανό Κηλαηδόνη και τους συνθέτες Γιάννη Παπαϊωάννου, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκο Βαμβακάρη, Γιώργο Ζαμπέτα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Χρήστο Λεοντή, Χρήστο Νικολόπουλο κ.ά. Κορυφαία στιγμή της σταδιοδρομίας του, αποτέλεσε, η παρουσίαση του έργου του «2.500 Χρόνια Ελληνική Μουσική, από τον Ομηρο μέχρι σήμερα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο, στις 28 Μαΐου του 2002.

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Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ στις εθνικές εκλογές του 2007.