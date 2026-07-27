Η Ρένα Δούρου καταδίκασε για ακόμη μια φορά κάθε μορφή βίας και εξτρεμισμού, μετά την επίθεση στο Βερολίνο.

Συλλυπητήρια επιστολή στον Γερμανό πρέσβη έστειλε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου με αφορμή στην επίθεση στο Pride του Βερολίνου.

Η Ρένα Δούρου γνωστοποίησε στον Αντρέας Κιντλ τη βαθιά θλίψη της για τη φρικτή επίθεση και την αλληλεγγύη της στους πολλούς τραυματίες που άφησε πίσω του το μακελειό στο Pride του Βερολίνου, με έναν νεκρό.

«Η πράξη αυτή αποτέλεσε επίθεση κατά της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής συνοχής», υπογράμμισε η ίδια, μεταφέροντας παράλληλα τα ειλικρινή συλλυπητήρια σύσσωμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όπως και τη βαθύτατη συμπαράσταση του κόμματος προς τον γερμανικό λαό και την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας» ανέφερε στην επιστολή της η Ρένα Δούρου.

Η κ. Δούρου καταδίκασε για ακόμη μια φορά κάθε μορφή βίας και εξτρεμισμού, εξηγώντας ότι στόχος τέτοιων ενεργειών είναι η υπονόμευση των θεμελιωδών αξιών της δημοκρατίας, της ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής.

Η επίθεση στο Pride

Υπενθυμίζεται πως ένας 21χρονος, που θεωρείτο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Pride του Βερολίνου, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τις γερμανικές αρχές.

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Τον νεαρό αναζητούσε η αστυνομία μετά το αιματηρό περιστατικό κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης Christopher Street Day, όταν όχημα έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στο πάρκο Tiergarten, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της και αρκετοί άνθρωποι να τραυματιστούν. Η γερμανική αστυνομία είχε αναφέρει ότι ο ύποπτος ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας και ότι εξετάζονταν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 21χρονος φέρεται να είχε συνδεθεί από τις αρχές με ισλαμιστικούς κύκλους, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονταν στο κατά πόσο η επίθεση είχε τρομοκρατικό υπόβαθρο ή αν υπήρχαν και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται.

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«Δεν καταλαβαίναμε τι συνέβαινε»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τις στιγμές χάους, λέγοντας ότι αρχικά δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι είχε συμβεί, καθώς η μουσική και η εορταστική ατμόσφαιρα κάλυπταν τις φωνές πανικού.

«Στην αρχή δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι ήταν αυτές οι κραυγές, λόγω του πάρτι, της μουσικής και της ατμόσφαιρας. Συνειδητοποιήσαμε ακριβώς τι συνέβαινε μόνο αργότερα, όταν η αστυνομία εκκένωσε το πάρκο και μας ζήτησε να πάμε σπίτια μας», ανέφερε ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες.

Ένας άλλος παρευρισκόμενος δήλωσε ότι σχεδίαζε να συνεχίσει τη βραδιά μετά τη συναυλία, όταν ενημερώθηκε από φίλο του πως είχε συμβεί κάτι σοβαρό και πως στην περιοχή είχαν σπεύσει πολλά πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα.

Δηλώσεις καταδίκης

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την επίθεση ως «ειδεχθή πράξη» και, σύμφωνα με εκπρόσωπό του, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ενημερώνεται συνεχώς από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο καγκελάριος και ο υπουργός Εσωτερικών «ευχαριστούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θα εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίσουν τη διερεύνηση και τη δίωξη της αποτρόπαιας αυτής πράξης», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. O κ. Ντόμπριντ έχει ήδη θέσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη διάθεση των αντίστοιχων αρχών του Βερολίνου.

Ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ (CDU) έκανε από την πλευρά του λόγο για «μια επίθεση στην ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία μας». Έπειτα από έναν ειρηνικό και ζωηρό εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, «η συγκέντρωση για ένα Βερολίνο της ανοχής και της ειρήνης δέχθηκε επίθεση με τον πλέον βάναυσο τρόπο», πρόσθεσε ο κ. Βέγκνερ και διαβεβαίωσε ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα περιφρούρησης των συγκεντρώσεων, αλλά, υπογράμμισε, «δεν υπάρχει ποτέ 100% ασφάλεια».

Ανησυχία για τις επιθέσεις σε εκδηλώσεις Pride

Η επίθεση στο Βερολίνο σημειώνεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι αρχές ασφαλείας διεθνώς έχουν εκφράσει αυξανόμενη ανησυχία για πιθανές επιθέσεις σε εκδηλώσεις Pride.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι τρομοκρατικές οργανώσεις ή υποστηρικτές τους ενδέχεται να επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τη μεγάλη συμμετοχή σε τέτοιες διοργανώσεις.

Στις σχετικές προειδοποιήσεις είχε γίνει αναφορά και στην υπόθεση της Βιέννης το 2023, όταν οι αυστριακές αρχές είχαν αποτρέψει σχεδιαζόμενη επίθεση στην παρέλαση Pride, συλλαμβάνοντας υπόπτους που φέρονταν να συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος.

Η υπόθεση του Βερολίνου παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι γερμανικές αρχές αναμένουν να επιβεβαιώσουν επισήμως όλες τις τελευταίες εξελίξεις.