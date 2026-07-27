«Μαζί με την καρέκλα, άλλαξε και η αντίληψη του Μητσοτάκη για τους θεσμούς», τονίζει ο Ανδρουλάκης.

Για πολιτική υποκρισία και θεσμικό οπορτουνισμό κατηγορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε ό,τι αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση.

Κάνοντας αναφορά στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και τη στάση του πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 110 του Συντάγματος, τονίζει πως αυτό αποδεικνύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν θέλει να δεσμεύεται από την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συναινέσεων», αλλά επιδιώκει ένα Σύνταγμα «που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη» την εκτελεστική εξουσία.

«Δυστυχώς, η κυβέρνηση μετέτρεψε μια κορυφαία θεσμική διαδικασία σε ακόμη ένα επικοινωνιακό παιχνίδι», γράφει σε ανάρτηση ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέροντας ως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το άρθρο 110 του Συντάγματος, για το πώς αυτό αναθεωρείται.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Οι συνταγματικές αλλαγές να απαιτούν ουσιαστικές συναινέσεις όχι μόνο ως προς τα αναθεωρητέα άρθρα, αλλά και ως προς το τελικό περιεχόμενό τους. Με την πρότασή μας, κάθε αναθεωρούμενη διάταξη θα απαιτεί πλειοψηφία 180 βουλευτών και στη δεύτερη Βουλή. Έτσι, καμία κυβέρνηση δεν θα μπορεί να διαμορφώνει μόνη της το περιεχόμενο του Συντάγματος», εξηγεί, τονίζοντας ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν σχεδιάστηκε για να επιβάλλεται από μία πρόσκαιρη πλειοψηφία, αλλά για να αποτελεί προϊόν ευρύτερης πολιτικής συμφωνίας.

«Γι' αυτό προτείναμε την αναθεώρηση του άρθρου 110 και δεσμευτήκαμε ότι, αν η κυβέρνηση το συμπεριλάβει στην αναθεωρητική διαδικασία, το ΠΑΣΟΚ θα το υπερψηφίσει», υπογραμμίζει και επισημαίνει πως «εδώ ακριβώς αποκαλύπτεται η πολιτική υποκρισία» του Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο σημερινός πρωθυπουργός, το 2018- ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης- «κατέθεσε με την υπογραφή του επίσημη πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης, στην οποία περιλαμβανόταν και η αναθεώρηση του άρθρου 110». Σήμερα, ως πρωθυπουργός «αρνείται ακόμη και να θέσει προς αναθεώρηση το ίδιο ακριβώς άρθρο».

Ανδρουλάκης: Μαζί με την καρέκλα, άλλαξε και η αντίληψη του Μητσοτάκη για τους θεσμούς

Στο ερώτημα τι άλλαξε από τότε, ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντά: «Δεν αναιρέθηκε η ανάγκη για ισχυρότερες θεσμικές εγγυήσεις. Μεταβλήθηκε μόνο η πολιτική θέση του κ. Μητσοτάκη. Και μαζί με την καρέκλα, άλλαξε και η αντίληψή του για τους θεσμούς».

Δεν είναι η πρώτη φορά, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης «επιδεικνύει μηδενική συνέπεια στα θεσμικά ζητήματα», σχολιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Το ίδιο συνέβη και με την πρότασή του για την καθιέρωση τριετούς ασυμβίβαστου για τους δικαστικούς λειτουργούς μετά την αφυπηρέτησή τους, την οποία εγκατέλειψε μόλις έγινε πρωθυπουργός», συμπληρώνει.

Η στάση του «αποδεικνύει ότι δεν θέλει να δεσμεύεται από την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συναινέσεων. Επιδιώκει ένα Σύνταγμα, που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία. Αυτό δεν είναι μεταρρυθμιστική τόλμη. Είναι θεσμικός οπορτουνισμός», παρατηρεί και καταλήγει:

«Όταν οι θεσμοί εργαλειοποιούνται τόσο προκλητικά από την εκάστοτε εξουσία, η πολιτική αλλαγή γίνεται δημοκρατική αναγκαιότητα».

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