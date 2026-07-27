«Δεν γίνεται το 2026 οι εργαζόμενοι να φεύγουν από το σπίτι τους για να αναλάβουν βάρδια και να παίζουν την ζωή τους κορώνα - γράμματα για το αν θα γυρίσουν το βράδυ» αναφέρει η ΕΛΑΣ για τη νέα τραγωδία στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Τους παράγοντες που οδηγούν σε αρνητικό ρεκόρ εργατικών ατυχημάτων με αφορμή τον θάνατο εργαζόμενου στα Εξαμίλια Κορινθίας, σχολιάζει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της.

Χαρακτηριστικά η ΕΛΑΣ επισημαίνει τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας, την παντελή απουσία ελέγχων και τη μη τήρηση μέτρων προστασίας και σχολιάζει χαρακτηριστικά πως «δεν πρόλαβε καν να στεγνώσει το μελάνι από την τραγική είδηση του θανάτου και των τραυματισμών των εργαζομένων στον Ασπρόπυργο και σήμερα θρηνούμε ακόμη έναν νεκρό, αυτή την φορά στα Εξαμίλια Κορινθίας.

»Για μια ακόμη φορά τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας, η παντελής απουσία ελέγχων ειδικά στις βιομηχανικές ζώνες και η μη τήρηση μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους, οδηγούν σε σειρά εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων, που για την χώρα μας αυτός ο αριθμός έχει σπάσει κάθε αρνητικό ρεκόρ, με έναν νεκρό εργαζόμενο κάθε δεύτερη μέρα περίπου» συμπληρώνει σε ανακοίνωσή του η ΕΛΑΣ και επισημαίνει πως «δεν γίνεται το 2026 οι εργαζόμενοι να φεύγουν από το σπίτι τους για να αναλάβουν βάρδια και να παίζουν την ζωή τους κορώνα - γράμματα για το αν θα γυρίσουν το βράδυ. Δεν γίνεται να συνηθίσουμε ως δήθεν «κακιά στιγμή» ή «τραγική ώρα» τον θάνατο κανενός ανθρώπου που πάει να βγάλει το μεροκάματό του».

Η ΕΛΑΣ ζητά «επικαιροποίηση τώρα του πλαισίου για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων, στελέχωση με μόνιμο προσωπικό της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία πρέπει να επιτρέψει οργανικά υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας, ενίσχυση της διαδικασίας των επιτόπιων και αιφνίδιων ελέγχων, επαναλειτουργία του Συμβουλίου για την Υγεία και την Ασφάλεια».

Καταλήγει πως «καμία οικογένεια δεν πρέπει να αμφιβάλει αν ο άνθρωπός της θα γυρίσει σώος και σώα από την δουλειά. Κανένας δεν πρέπει να θρηνεί τον οικείο του, όταν δεν έκανε τίποτα λάθος παρά να παρουσιαστεί στην βάρδιά του. Χρέος μιας Κυβέρνησης που σέβεται τον κόσμο της Εργασίας είναι η διασφάλιση του συνολικού θεσμικού εκείνου πλαισίου και των μέσων που να εγγυώνται και να προστατεύουν τη ζωή και την ασφάλεια των εργαζομένων».

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Η τραγωδία στα Εξαμίλια Κορινθίας

Η τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα όταν μετά από έκρηξη ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας. Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένη φωτιά που κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις, ενώ ένας 25χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, καθώς εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου. Παράλληλα, μια γυναίκα τραυματίστηκε από θραύσματα που εκτοξεύθηκαν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της έκρηξης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών των αρμόδιων αρχών βρίσκονται οι εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης που φέρεται να πραγματοποιούνταν στον χώρο λίγο πριν σημειωθεί η ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπάρχουν αναφορές ότι γινόταν ηλεκτροσυγκόλληση προτού σημειωθεί η έκρηξη, ενώ ακολούθησε η πυρκαγιά. Ο ίδιος πρόσθεσε πως νεκρός είναι ο άνδρας που φέρεται να έκανε την ηλεκτροσυγκόλληση. Όπως πρόσθεσε ο κ. Αρτοποιός, μία γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια και έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα η ΕΡΤ, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Κατά τις πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, στον χώρο του εργοστασίου τη στιγμή της έκρηξης βρίσκονταν πέντε άτομα, τέσσερα από τα οποία πρόλαβαν να βγουν. Τα τέσσερα αυτά άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για αναπνευστικά προβλήματα και είναι καλά στην υγεία τους.

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