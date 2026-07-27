Οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν ξεχωριστές επισκέψεις στους τέσσερις νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, το πρόγραμμα της περιοδείας.

Περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία θα πραγματοποιήσουν την Τρίτη 28 Ιουλίου επτά κυβερνητικά στελέχη, με στόχο την παρουσίαση και την παρακολούθηση έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών δράσεων στην περιοχή.

Στην αποστολή συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης και ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης.

Οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν ξεχωριστές επισκέψεις στους τέσσερις νομούς της Δυτικής Μακεδονίας.

Στον Νομό Κοζάνης, ο Κωστής Χατζηδάκης μαζί με τους Νίκο Τσάφο και Κώστα Καραγκούνη θα επισκεφθούν εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, τον Κόμβο Καινοτομίας Υδρογόνου του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα, ιδιωτική επένδυση της εταιρείας Bakeshack, καθώς και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης στην Κοζάνη.

Στον Νομό Καστοριάς, ο Χρίστος Δήμας και ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης θα έχουν συναντήσεις με τοπικούς φορείς και θα συζητήσουν θέματα υποδομών και αναπτυξιακών έργων της περιοχής. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επισκέψεις στο ΕΠΑΛ Καστοριάς, στον Μητροπολίτη Καστοριάς, στον Δήμο Καστοριάς και στην Αντιπεριφέρεια, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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Στον Νομό Φλώρινας, ο Νίκος Παπαθανάσης θα συναντηθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις, ενώ θα επισκεφθεί το Ξινό Νερό Αμυνταίου και το Κτήμα Άλφα.

Στον Νομό Γρεβενών, ο Θανάσης Κοντογεώργης θα επισκεφθεί έργα υποδομών, ιδιωτικές επενδύσεις, αθλητικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, καθώς και το Νοσοκομείο Γρεβενών. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για το «Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Γρεβενών».

Μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων στους νομούς, οι υπουργοί θα μεταβούν στις 14:30 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα συναντηθούν με τον περιφερειάρχη Γιώργο Αμανατίδη.

Στις 15:00 θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα Τύπου της Περιφέρειας, παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα της περιοδείας και την πορεία των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην περιοχή.