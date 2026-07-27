Ο Φλωρίδης τη παρομοίασε με γιαπωνέζους στρατιώτες στο Β ’Παγκόσμιο Πόλεμο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον κατηγόρησε ως «Νοσταλγό της Χούντας! Διορισμένο! Ένα χυδαίο διορισμένο πρόσωπο».

Σε νέα μετωπική σύγκρουση ήρθαν στη Βουλή Γιώργος Φλωρίδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου, δίνοντας συνέχεια στη βεντέτα που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Φλωρίδης, παρενέβη στην συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και ενώ εξαπέλυε επίθεση σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση που θα κρατήσουν στην αποψινή ψηφοφορία, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον διέκοπτε.

Τότε, ο υπουργός Δικαιοσύνης την παρομοίασε με γιαπωνέζους στρατιώτες στο Β ’Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίοι όπως είπε «συνέχιζαν να πολεμούν, 20 χρόνια μετά, ενώ ο πόλεμος είχε ήδη τελειώσει». «Πιστεύετε ότι ο πόλεμος ο δικός σας, αυτό το κακοπαιγμένο θέατρο, συνεχίζεται εντός της Βουλής. Κάνετε λάθος. Έχετε ξεμείνει στην αίθουσα αυτή γιατί αυτό το…δακρύβρεχτο έργο σας δεν κόβει πια εισιτήρια!», ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης, προσθέτοντας πως η Ζωή Κωνσταντοπούλουέχει γίνει «παρακολούθημα» του Κυριάκου Βελόπουλου με το αφήγημα των ξυλολίων.

«Είστε σε λάθος μέρος, φωνάζετε σε λάθος μέρος»

«Αυτοί που τώρα σας εξαφανίζουν κυριολεκτικά από τον χάρτη είναι έξω από τη Βουλή. Είστε σε λάθος μέρος, φωνάζετε σε λάθος μέρος. Δεν είναι εδώ οι εχθροί σας. Αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή είναι οι καμία δεκαριά άρσεις ασυλίας και τα 6-7 κακουργήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Αυτό το έργο δεν πουλάει εδώ μέσα. Έξω από εδώ αυτοί που σας αποδεκατίζουν!», πρόσθεσε.

Μάλιστα, στις συνεχείς διακοπές της Ζωής Κωνσταντοπουλου, ο Γιώργος Φλωρίδης είπε: «Έξω έχει ζέστη, εδώ δροσιά έχει…δεν ξέρω, παραξενεύομαι. Σας τα είπα και την άλλη φορά, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, εγώ δικηγόρος είμαι…».

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Αυτή η αναφορά προκάλεσε την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης που απάντησε: «Νοσταλγός της Χούντας! Διορισμένος! Διορισμένος είναι. Ένα χυδαίο διορισμένο πρόσωπο. Ελέω Μητσοτάκη διορισμένος και όχι εκλεγμένος!».

Μάλιστα, λίγο αργότερα, κατήγγειλε πως η παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης από βήματος υπήρξε «σκαιά».

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