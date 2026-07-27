«Οι πολίτες δεν χρειάζονται άλλη μία πλατφόρμα. Χρειάζονται δικαίωμα στη ρύθμιση», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας ένα διαφορετικό πλαίσιο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός δεν αντιμετωπίζει την ουσία του προβλήματος, αλλά αποτελεί μια περιορισμένη παρέμβαση χωρίς ουσιαστικές αλλαγές.

Όπως αναφέρει το ιδιωτικό χρέος έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τις οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ να έχουν εκτοξευθεί, ενώ χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις και αδυναμία ρύθμισης των χρεών τους.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «τα χρέη προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ εκτινάχθηκαν από 140 δισ. ευρώ (Ιούλιος 2019) στα 166 δισ. ευρώ. Οι δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών από την ΑΑΔΕ αυξήθηκαν κατά 38,5%, δηλαδή κατά 469.000. Οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ αυξήθηκαν κατά 16,2 δισ. ευρώ (45,7%), ενώ οι οφειλέτες του ΚΕΑΟ αυξήθηκαν επίσης κατά 45,7%, ξεπερνώντας πλέον τα 2 εκατομμύρια. Την ίδια ώρα, οι πολυδιαφημισμένες 72 δόσεις της κυβέρνησης αποδείχθηκαν φιάσκο. Αφορούν μόνο παλαιές οφειλές, εξυπηρετούν περιορισμένο αριθμό οφειλετών, έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον εξωδικαστικό και τις μισές δόσεις. Τώρα η κυβέρνηση παρουσιάζει ως «νέο εξωδικαστικό» μια περιορισμένη τροποποίηση του ισχύοντος νόμου, χωρίς να αλλάζει το κρίσιμο: η ρύθμιση εξακολουθεί να εξαρτάται από τη συναίνεση των πιστωτών.»

«Οι πολίτες δεν χρειάζονται άλλη μία πλατφόρμα. Χρειάζονται δικαίωμα στη ρύθμιση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας ένα διαφορετικό πλαίσιο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους.

Μεταξύ άλλων, προτείνει «υποχρεωτική αποδοχή της αυτοματοποιημένης πρότασης όταν πληρούνται τα κριτήρια, με σεβασμό στις Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης του οφειλέτη, δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, ισχυρό πλαίσιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ώστε να αποτρέπονται οι πλειστηριασμοί και ενεργό ρόλο της Αναπτυξιακής Τράπεζας στην αγορά κόκκινων δανείων από τα funds και στη ρύθμισή τους με μακροχρόνιες αποπληρωμές και διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία απαιτείται νέα πάγια ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη έως τις 31.3.2026.»

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«Αυτά περιμένουν οι πολίτες. Όχι άλλη επικοινωνιακή διαχείριση ενός προβλήματος που κάθε μέρα διογκώνεται» καταλήγει η ανακοίνωση.