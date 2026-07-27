«Η ΕΛΑΣ εγγυάται αλλαγή πολιτικής στο ιδιωτικό χρέος», αναφέρει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Η κυβέρνηση που επί επτά χρόνια άφησε πολίτες και μικρές επιχειρήσεις μόνους απέναντι σε funds, servicers και πλειστηριασμούς, παρουσιάζει ως μεγάλη κοινωνική τομή μία θετική αλλά περιορισμένη αλλαγή του εξωδικαστικού: τη μείωση του ορίου υπαγωγής από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ οφειλής», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ.

«Ταυτόχρονα θεσπίζει ρήτρες εκποίησης ακινήτων, εκτελεστότητα της σύμβασης αναδιάρθρωσης και περιορισμό των δικονομικών δικαιωμάτων των οφειλετών, αλλάζοντας τον χαρακτήρα του εξωδικαστικού. Μια αλλαγή η οποία μετατρέπει τη διαδικασία συναινετικής ρύθμισης, ιδίως για τους χρηματοδοτικούς φορείς, σε προστάδιο αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι ίδιοι οι κυβερνητικοί αριθμοί δεν προσφέρονται για πανηγυρισμούς. Στα εφτά χρόνια διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη έχουν συμβεί τα ακόλουθα: κατάργηση προστασίας πρώτης κατοικίας (ν. 4738/20), ρεκόρ πλειστηριασμών με 67.309 πλειστηριασμούς ακινήτων το 2025 (+131% συγκριτικά με το 2019), αύξηση του συνολικού ιδιωτικού χρέους από 367 δισ. ευρώ σε 410 δισ. ευρώ (ΙΟΒΕ Μάρτιος 2026). Σχετικά με τα αποτελέσματα του εξωδικαστικού, χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 141.110 αιτήσεις για ρύθμιση, εκ των οποίων 42 δισ. € αφορούν ρύθμιση δανείων και ρυθμίστηκαν μόνο 5 δισ. €. Ενώ για τις αναστολές πλειστηριασμών μόνο 584 αιτήσεις έγιναν δεκτές», προσθέτει και συνεχίζει:

«Η ΕΛΑΣ εγγυάται αλλαγή πολιτικής στο ιδιωτικό χρέος. Επαναθεμελίωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, δημιουργία Δημόσιου Φορέα επανάκτησης και διαχείρισης στεγαστικών δανείων με βιώσιμες και μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις, θέσπιση νέων κανόνων με δεσμευτική και βιώσιμη πρόταση για κάθε καλόπιστο οφειλέτη, κανόνες διαφάνειας στη λειτουργία των servicers καθώς και έναν νέο Χάρτη Δικαιωμάτων για τους δανειολήπτες».