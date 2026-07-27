«Αυτό που κάνει πια ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πραγματική κατάντια», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ευθεία επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης με φόντο τη στάση του στη Συνταγματική Αναθεώρηση. «Εμένα πλέον το ΠΑΣΟΚ μου προκαλεί πολύ μεγάλη θλίψη και θα σας πω το γιατί. Όχι θλίψη, μεγάλη θλίψη. Έχω βρεθεί με το ΠΑΣΟΚ σε κοινούς αγώνες όταν κινδύνευε η Ελλάδα να βρεθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχω βρεθεί μαζί τους σε κοινές διαδηλώσεις στο «Μένουμε Ευρώπη», σε κοινά υπουργικά συμβούλια, σε κοινές ψηφοφορίες. Δεν είναι κόμμα του πεταματού το ΠΑΣΟΚ, ούτε κόμμα που αξίζει να το απαξιώνεις. Έχει μία ιστορία και για να μείνει στην Ευρώπη πλήρωσε το πολιτικό κόστος. Αυτά όλα είναι άξια σεβασμού, έχει ικανά στελέχη. Δεν είναι ένα κόμμα που μου είναι αδιάφορο, ούτε ένα κόμμα που μπορώ να το υβρίσω. Είναι ένα κόμμα που σέβομαι τη διαδρομή του.

Αυτό που κάνει πια ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πραγματική κατάντια. Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί. Έχει ένα ρεπερτόριο εδώ και 2,5 χρόνια που έγινε από σπόντα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που λέει: υποκλοπές, εκτροπές, χούντα Μητσοτάκη, διαφθορά. Αυτά λέει. Δυόμισι χρόνια έχει μια κασέτα, λέει τα ίδια. Είχε μια ευκαιρία στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος να πει: ‘Παιδιά, τώρα, επειδή εκπροσωπώ μια παράταξη που κυβέρνησε την Ελλάδα 30 χρόνια και ευελπιστώ ότι θα την ξανακυβερνήσει, αντί σήμερα να πω την κασέτα που λέω δυόμισι χρόνια, σας λέω το όραμά μου για τη χώρα. Θέλω το άρθρο 24 να γίνει έτσι, το άρθρο 16 να γίνει έτσι, θέλω να προστατευτεί η περιουσία των Ελλήνων’. Δεν είπε τίποτα από αυτά. Ας μη συνεργαστεί. Ας μεταφέρει το όραμά του ο Ανδρουλάκης για το πώς θέλει να είναι η Ελλάδα του μέλλοντος.

Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εάν δεν κάνουμε αναθεώρηση στο Σύνταγμα και δεν ξεκαθαρίσουμε τι είναι δάσος και τι όχι, κινδυνεύουν χιλιάδες περιουσίες Ελλήνων να εξανεμιστούν με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εάν δεν το λύσουμε αυτό εμείς οι πολιτικοί, χιλιάδες Έλληνες θα χάσουν την ιδιοκτησία τους. Αυτό δεν ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ; Δεν ενδιαφέρει τον Νίκο Ανδρουλάκη; Να το συζητήσουμε, δεν τον ενδιαφέρει; Τον ενδιαφέρει μόνο η κασέτα; Αν η κασέτα τον πάει καλά, καλώς, εδώ έχει πάει από το 14% στο 10%. Δεν υπάρχει ένας να του πει ότι αυτό που κάνεις, δεν αποδίδει; Μα πού θέλει να το πάει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;».

«Είναι κανονικό να παίρνει ένας βουλευτής να ζητά να ενταχθεί ένα site σε μία καμπάνια»

Αναφορικά με τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά είπε: «Στον κ. Σαλμά έχει καταθέσει μήνυση, έχει αρθεί η ασυλία του και θα πει ό,τι έχει να πει στο δικαστήριο. Δεν ανοίγω διάλογο. Σε όλους τους πολιτικούς μου αντιπάλους που έκαναν σπέκουλα πάνω στις ψευτιές, λέω το εξής: Εγώ για τη σκευωρία Novartis κατηγορήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, ερευνήθηκα και η περίπτωση μου αρχειοθετήθηκε, όπως και άλλοι 8. Ο κ. Λοβέρδος πήρε απαλλακτικό βούλευμα. Έγινε πρωτόδικο δικαστήριο και εφετείο και τους καταδίκασε ως συκοφάντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει να ανοίξει ο φάκελος ξανά και ο Άρειος Πάγος απάντησε ότι ‘αυτό δεν γίνεται’. Τα έχω πει όλα στα δικαστήρια. Οι ΣΥΡΙΖΑίοι έπρεπε να είχαν ζητήσει συγγνώμη. Ο κ. Σαλμάς έχει διαγραφεί από τη ΝΔ και σωστά. Τι εσώψυχα έχει δεν ξέρω. Αυτό για το δώρο Πολάκη δεν το είπα για τον Σαλμά».

Στη συνέχεια τόνισε: «Με έχετε ακούσει να έχω κατηγορήσει τον κ. Φρουζή; Αθωώθηκε από όλα τα δικαστήρια και τον τιμώ γιατί δεν υποχώρησε στους εκβιασμούς Τουλουπάκη. Για να με βγάλετε στο OPEN έχω δώσει λεφτά; Απ’ όλους τους πολιτικούς χρειάζομαι εγώ να δώσω λεφτά για να βγω; Αλήθεια είναι ότι ζήτησα λεφτά για ένα site. Είχε αποκλειστεί από μια καμπάνια και έστειλα μήνυμα να ενταχθεί στην καμπάνια. Και λοιπόν; Ήταν φίλη μου. Είναι πολύ κανονικό. Δεν ήμουν υπουργός. Ναι, κάνουμε εξυπηρετήσεις. Θα το έκανα και για «Το Κόκκινο». Αν μπορώ να βοηθήσω, βοηθάω. Δηλαδή έχετε πέσει από τα σύννεφα; Και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπα: «Σταματήστε την υποκρισία». Δεν μου αρέσει».

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