«Οι κρίσεις μας έχουν διδάξει να έχουμε αυτοσυγκράτηση», είπε ο Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με την επιδότηση των 10 λεπτών στο diesel.

«Όσο υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια θα παρεμβαίνουμε» απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση που δέχθηκε για τις τιμές καυσίμων και αν θα παραταθεί η παρέμβαση στο diesel κίνησης και μετά τον Αύγουστο.

«Το ότι υπάρχουν εξωγενείς αιτίες δεν χρειάστηκε να το συζητήσουμε. Είναι προφανώς ότι ταλανίζουν και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Παράλληλα με τις αντικειμενικές αιτίες της εισαγόμενης ακρίβειας κάθε κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα. Είναι δεδομένο ότι οι φόροι στα καύσιμα στη χώρα μας είναι υψηλότεροι. Η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι εμείς έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους. Ως προς τα καύσιμα, επειδή το δημοσιονομικό κόστος είναι πολύ μεγάλο προτιμήθηκαν στοχευμένες παρεμβάσεις προκειμένου να περάσουν στους καταναλωτές. Γίνεται άλλη μία παρέμβαση για το diesel. Όσο υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια θα παρεμβαίνουμε. Αν είχαμε υιοθετήσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης από την πρώτη στιγμή, δεν θα υπήρχε κανένα δημοσιονομικό περιθώριο. Οι κρίσεις μας έχουν διδάξει να έχουμε αυτοσυγκράτηση», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Σε επόμενη ερώτηση που βρέθηκαν τα χρήματα για αυτή την παρέμβαση τώρα, ανέφερε ότι είχε πει ο υπουργός Οικονομικών ότι το περιθώριο των δημοσιονομικών για το 2026 είναι περίπου 200 εκατ. και πως η παρέμβαση αυτή είναι κάπου 30 εκατ. ευρώ. «Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα γιατί είναι σε εξέλιξη μεγάλη κρίση που μπορεί να απαιτήσει μεγαλύτερες παρεμβάσεις», σημείωσε.

Για το αν θα υπάρξει παρέμβαση στην ηλεκτρική ενέργεια

Για την αύξηση στις τιμές της μεγαβατώρας και αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση σε αυτό, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει σε τιμές λιανικής χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο ρεύμα. «Να δούμε τις τιμές λιανικής και το αρμόδιο υπουργείο θα δώσει τις απαντήσεις του», πρόσθεσε.

«Αν υπήρξε αστυνομικός ο οποίος απρόκλητα επιτέθηκε σε πολίτη πρέπει να διερευνηθεί»

Ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε σε ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του πολίτη για όσα συνέβησαν στο Άργος το Σάββατο. «Αν υπήρξε αστυνομικός ο οποίος απρόκλητα επιτέθηκε σε πολίτη πρέπει να διερευνηθεί», συμπλήρωσε και σημείωσε: «Όταν κάποιος κινείται κρατώντας στα χέρια καδρόνια, κοντάρια και πυροσβεστήρες μάλλον δεν το λες ειρηνική διαδήλωση. Ευτυχώς πλέον η αστυνομία αντιδρά στο πλαίσιο του νόμου. Όταν κάποιος επιτίθεται με καδρόνια, κοντάρια και πυροσβεστήρες πρέπει να συλλαμβάνεται».

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«Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το τι απαντά στην αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση για εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετά τις επιχειρήσεις την ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε η χώρα μας έχει συνάψει συμφωνία με τη Σ. Αραβία και η ελληνική δύναμη βρίσκεται εκεί από το 2021 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ. «Στις αποφάσεις έχει ληφθεί υπόψη ότι η συγκεκριμένη ανάπτυξη ουδεμία αρνητική επίπτωση επιφέρει στην ελληνική αεράμυνα. Παραμένουν στην ελληνική επικράτεια έτερες συστοιχίες Patriot. Στην τεχνική συμφωνία προβλέπεται από τη Σ. Αραβία η αντικατάσταση των βλημάτων. Είναι καθαρά αμυντική ενέργεια. Δεν υφίσταται ουδεμία εμπλοκή στη σύρραξη στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχυτικά να πούμε ότι η παρουσία ελληνικής αεράμυνας δεν συνιστά μόνο κίνηση αλληλεγγύης αλλά στρατηγική κίνηση με βαθύ αποτύπωμα. Η Ελλάδα διευρύνει το αμυντικό και διπλωματικό της αποτύπωμα. Οι επιχειρήσεις στέλνουν καθαρό μήνυμα. Καμία εμπλοκή. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι αποτρεπτικές», πρόσθεσε.

Για το ν/σ για τη διαχείριση των μνημείων

«Το νέο 13ωρο, η νέα ιδιωτικοποίηση του νερού, το νέο παραμύθι που πάνε να πουλήσουν ο "ΣΥΡΙΖΑ 2" ότι πάμε να εκποιήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομία και όποια άλλη ασυναρτησία. Η αλήθεια είναι εντελώς αντίθετη με την πραγματικότητα», ανέφερε ο Π. Μαρινάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση και παρέπεμψε σε ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού. «Το νομοσχέδιο δεν αναφέρεται στη διαχείριση των μνημείων. Έχει να κάνει με τη δυνατότητα για τη βελτίωση των εισπράξεων και την καλύτερη δυνατή λειτουργία», πρόσθεσε.

«Ό,τι ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ θα είναι κοστολογημένο»

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση πάει σε μια ΔΕΘ του τύπου «δώσ’ τα όλα», απάντησε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανέβει στο βήμα της ΔΕΘ 7 φορές και τώρα θα είναι η 8η. «Μπορεί κανείς να δει αν αυτά που είπε εφαρμόστηκαν εν μέσω κρίσεων και αν τα μέτρα αυτά ήταν κοστολογημένα και έβγαινε ο λογαριασμός. Νοικοκυρεμένα ήταν. Θα είναι άλλη μια χρονιά που αυτά που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό, θα είναι κοστολογημένα. Άρα δεν έχει αυτή η λογική με την πλειοδοσία της αντιπολίτευσης. Αν ακούγατε μέτρα που δεν είναι κοστολογημένα - δηλαδή 13η σύνταξη κλπ - και δίπλα δεν υπήρχε ο λογαριασμός , τότε θα μπορούσατε να πείτε κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Υπόθεση Novartis

Σε ερώτηση για το αίτημα της αντιπολίτευσης να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Novartis μετά τις καταγγελίες Σαλμά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «προσπαθούν στο πλαίσιο της ακατάσχετης σκανδαλολογίας και εισαγγελίτιδας να ανοίξουν μια υπόθεση η οποία έχει κριθεί». Πρόσθεσε ότι ο κ. Γεωργιάδης έχει προαναγγείλει ενέργειες. «Η υπόθεση αυτή έκλεισε. Η σκευωρία κατέρρευσε και δεν θα την επαναφέρουν κάποιοι από το παράθυρο», συμπλήρωσε.

«Υλοποιείται και θα ολοκληρωθεί όπως είχαμε εξαγγείλει το σύστημα ETCS»

Σε ερώτηση αν θα λειτουργεί πλήρως το σύστημα ETCS στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη στον σιδηρόδρομο μέχρι τέλος Αυγούστου, απάντησε ότι σήμερα σηματοδότηση - τηλεδιοίκηση είναι εγκατεστημένες κατά 80% και στο Λιανοκλάδι - Λάρισα προχωρούν τα έργα. «Πέραν αυτού που ήταν η αρχική μας δέσμευση θα έχουμε και 5 δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με την εποχή των Τεμπών. ETCS είναι μία από τις 5. Ολοκληρώνεται μαζί με τα έργα στη Θεσσαλία. Μετά ακολουθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης για την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία των συστημάτων», πρόσθεσε μεταξύ άλλων. «Δεν περιμένουμε από ένα και μόνο σύστημα να λύσει το θέμα ασφάλειας», πρόσθεσε και σημείωσε πως «καμία αναντιστοιχία δεν υπάρχει». «Πάνω στα Τέμπη, θλιβερή μειοψηφία είναι, προσπαθούν να κάνουν καριέρα. Είναι ό,τι πιο τραγικό. Είδα αρθρογράφο να συγχέει την απάντηση που έδωσα και να μιλάει για απάντηση στους γονείς. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Θα τους παραδίδουμε στον κόσμο», ανέφερε και υπενθύμισε τοποθέτηση του πρωθυπουργού τον Απρίλιο του 2025 στο υπουργικό συμβούλιο για τα συστήματα ασφαλείας και το χρονοδιάγραμμα. «Ό,τι ακριβώς είχε ειπωθεί στο υπουργικό συμβούλιο υλοποιείται και εφαρμόζεται. Δεν υπάρχει καμία ανακολουθία. Το χρονοδιάγραμμα δεν έχει αλλάξει. Υλοποιείται και θα ολοκληρωθεί όπως είχαμε εξαγγείλει», πρόσθεσε.

Για τις απουσίες στο Προεδρικό Μέγαρο και στο Μάτι

Για τις απουσίες στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο και στο Μάτι, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Για το Μάτι δεν θέλω να κάνω αυτό που κάνουν άλλοι. Είχαμε μια τραγωδία. Αν λειτουργούσε το 112 θα είχαν σωθεί δεκάδες συμπολίτες μας. Η κυβέρνηση βρήκε λύση η οποία συνεχίζει να υφίσταται, εκσυγχρονίζεται και προστατεύει ανθρώπινες ζωές. Τα υπόλοιπα τα έχει καταγράψει η ιστορία, και τις επικοινωνιακές συσκέψεις κλπ. Κάποιοι προφανώς πέρασαν τα χρόνια και ντρέπονται να βγάλουν έστω και μία ανακοίνωση. Ως προς τη γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας υπάρχουν δύο κατηγορίες για τις απουσίες. Μπορεί ένας πολιτικός για λόγους ανωτέρας βίας ή για προσωπικούς λόγους. Υπάρχει και η απουσία με πολιτικό συμβολισμό όπως επέλεξαν κάποια κόμματα, ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν σε ενοχλεί να κάνεις συγκυβέρνηση με την ακροδεξιά και να ρίχνεις μια κυβέρνηση με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής και μετά από λίγα χρόνια δεν πηγαίνεις σε μία γιορτή από σεβασμό σε εκείνους που αγωνίστηκαν για να αποκατασταθεί μια Δημοκρατία που αντέχει, τότε η επιλογή σου αυτή σε χαρακτηρίζει και σε ακολουθεί».

Εκλογές

Για το χρόνο των εκλογών το 2027, αν η κυβέρνηση έχει στοιχεία ότι τότε οι δημοσκοπήσεις θα τις δίνουν 35-36% και αν θα αφήσει τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να κάνει κόμμα μέσα στον Σεπτέμβριο, απάντησε πως «δημοκρατία έχουμε, ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει». Και πρόσθεσε: «Εμείς θα απαντάμε με τα επιχειρήματα τα οποία έχουμε και τα πεπραγμένα μας. Για τις εκλογές έχουμε πολλά παραδείγματα στο παρελθόν που οι δημοσκοπήσεις οδηγούσαν σε πρόωρες εκλογές. Εδώ έχει απαντήσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Ισχύει στο ακέραιο αυτό που έχει πει».

«Προφανώς θα είναι υποψήφιος ο κ. Τριαντόπουλος»

Σχετικά με την εντολή του εισαγγελέα για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου και αν θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ, ο Π. Μαρινάκης απάντησε: «Προφανώς και θα κατέβει ο κ. Τριαντόπουλος. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και να θυμίσω εκεί επειδή και ο ίδιος το ζήτησε. Και ακολουθήθηκε λογική παραπομπής στον φυσικό δικαστή. Επισημαίνω την αγάπη κάποιων σε κάποια πορίσματα , προτάσεις εισαγγελέων και την ανάγκη τους να μιλήσουν για συγκάλυψη σε άλλες. Περιμένουμε τη συνεδρίαση του Συμβουλίου και την απόφαση που θα βγάλει. Ως προς την ουσία της υπόθεσης, σκοπίμως συγχέεται το ψευδώς αφήγημα του μπαζώματος με σκοπό τη συγκάλυψη με τους χειρισμούς στο πεδίο που έπρεπε ή δεν έπρεπε να γίνουν και ερευνά η δικαιοσύνη. Η υποτιθέμενη εντολή συνάγεται από την ανακοίνωση του κ. Τριαντόπουλου. Όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Κυπριακό

Για το κυπριακό ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως δεν πρόκειται ούτε η ελληνική ούτε η κυπριακή πλευρά να δεχθεί κάτι πέρα από το πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Σπιτάκια» ανακύκλωσης

«Μακάρι να λυνόταν μόνο με οικονομικές παρεμβάσεις. Είναι βαθύ κοινωνικό ζήτημα που όλοι πρέπει να δούμε», ανέφερε για τη μείωση του αριθμού των γεννήσεων.

Σχετικά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «σε δημοσιεύματα και φήμες δεν έχω απαντήσει, ούτε πρόκειται να απαντήσω». Πρόσθεσε πως για το ζήτημα αυτό το αρμόδιο υπουργείο έχει απαντήσει τρεις φορές.