«Όλα τα κόμματα έχουν μπει στη λογική της σύγκρουσης, αλλά το ΠΑΣΟΚ το ξεχωρίζω γιατί είναι ένα κόμμα που κυβέρνησε πάρα πολλά χρόνια, γιατί μαζί συγκυβέρνήσαμε την περίοδο 2015», είπε ο Δημήτρης Καιρίδης.

«Βολές» κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Δημήτρης Καιρίδης με φόντο τη στάση του στη Συνταγματική Αναθεώρηση. «Δεν έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε τις 180 ψήφους στη Βουλή που θα διευκόλυνε τα μέγιστα την αναθεωρητική στη συνέχεια. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ σπάει μια παράδοση», είπε, υπενθυμίζοντας ότι «όλες οι πρόσφατες αναθεωρήσεις έγιναν με τη συμφωνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

«Χωρίς την αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί μια κυβέρνηση από μόνη της να τα καταφέρει», τόνισε στην ΕΡΤ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, εξηγώντας ότι η Νέα Δημοκρατία το 2018 είχε υπερψηφίσει μια σειρά από άρθρα τα οποία ήρθαν στην επόμενη Βουλή και αναθεωρήθηκαν πολύ πιο εύκολα.

«Είχε εξασφαλίσει ο ΣΥΡΙΖΑ κάποιες συναινέσεις, όπως είχε εξασφαλίσει η Νέα Δημοκρατία στην τότε αναθεώρηση ή ο Σημίτης το 2001. Εμείς προτείνουμε μη κρατικά, αυτοί προτείνουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, εμείς τους είπαμε ελάτε να το συμφωνήσουμε τώρα, ώστε να μην έχουμε την αγωνία για μια ακόμα φορά για ένα άρθρο που έπρεπε να είχε αναθεωρηθεί ήδη από το 2008. Θυμάστε τότε τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος άλλαξε γνώμη τελευταία στιγμή και εν τέλει έμεινε εκεί που έμεινε; Λοιπόν και ο Μάντζος για μια ακόμα φορά, όπως το σύνολο του ΠΑΣΟΚ είπε όχι, παρόλο που συμφωνούμε. Αυτά δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι σοβαρά για ένα κόμμα το οποίο εμφανίζεται να είναι κόμμα κυβερνητικής ευθύνης», ανέφερε.

«Κινδυνεύουμε να μείνει ως έχει και το άρθρο 86»

Σχετικά με το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, ο Δημήτρης Καιρίδης ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές συμφωνούν να αλλάξει ή να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής. «Το ΠΑΣΟΚ λέει καθόλου ρόλο. Η Νέα Δημοκρατία λέει περιορισμένο ρόλο για τη Βουλή, αλλά εν πάση περιπτώσει να μη μείνει ως έχει. Τώρα κινδυνεύουμε να μείνει ως έχει και το άρθρο 86», τόνισε, προσθέτοντας:

«Όλα τα κόμματα έχουν μπει στη λογική της σύγκρουσης. Και καλά τα άλλα κόμματα, γιατί έχουμε τα κόμματα της τρέλας, έχουμε τα κόμματα της οργής, έχουμε τα κόμματα της διαμαρτυρίας, έχουμε τα κόμματα του ανορθολογισμού. Το ΠΑΣΟΚ όμως, το ξεχωρίζω διότι είναι ένα κόμμα που κυβέρνησε πάρα πολλά χρόνια, γιατί μαζί συγκυβέρνήσαμε την περίοδο 2015».

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Εμείς το έχουμε πει και γι αυτό επανερχόμαστε και λέμε ότι η μοναδική λύση στο κυβερνητικό αδιέξοδο της χώρας είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό μας διευκολύνει το ΠΑΣΟΚ να πάρουμε την αυτοδυναμία, αλλά δικό του πρόβλημα είναι αυτές οι παλινωδίες», ανέφερε, κλείνοντας.

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