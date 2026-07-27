Νέο σποτ από το ΠΑΣΟΚ, το 5ο κατά σειρά, με τίτλο: «Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα».

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει αδιάκοπα την καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών με τίτλο «Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα», δίνοντας σήμερα στη δημοσιότητα το 5ο σχετικό σποτ.

«Μετά το πρώτο σποτ για την κυβερνητική ανικανότητα στο πλαίσιο του ΤΑΑ αναφορικά με ζωτικά έργα άρδευσης και ύδρευσης, μετά το δεύτερο σποτ που αναδείκνυε μερικές μόνο από τις μεγάλες εκπτώσεις της κυβέρνησης σε θέματα πολιτικής προστασίας, μετά το τρίτο σποτ με τις απεντάξεις σε κρίσιμα έργα επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία, μετά το τέταρτο σποτ που αφορούσε σε ένα ζωτικότατο ζήτημα για την ανθεκτικότητας της χώρας και το εισόδημα κάθε ελληνικού νοικοκυριού και επιχείρησης, την αποθήκευση και το κόστος της ενέργειας, το πέμπτο σποτ έρχεται να αναδείξει μερικές, ζοφερές, αλλά άγνωστες στον πολύ κόσμο πτυχές του Ελλάδα 2.0 στον τομέα του διαδικτύου, της συνδεσιμότητας και των ψηφιακών έργων», αναφέρει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη.

«1. Ξέρεις ότι το αρχικό Ελλάδα 2.0 προέβλεπε μέχρι το 2025 “εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών μήκους 1.370 km για τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και τη σύνδεση μεγάλων νησιών, όπως Λέσβου, Σύρου, Κρήτης, καθώς και νησιών μεσαίου μεγέθους (όπως Καρπάθου, Καλύμνου, Ικαρίας και Πάτμου)”;

Ξέρεις τι έγινε τελικά; Όλο το μέτρο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης».

«2. Ξέρεις ότι στο αρχικό “Ελλάδα 2.0” προβλεπόταν μέχρι το 2025 η “εγκατάσταση υποδομών 5G μήκους 1.918 km σε όλους τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους”; Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 160 – 180 εκατομμύρια ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ξέρεις τι έγινε τελικά; Όλο το μέτρο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης».

«3. Και, παρεμπιπτόντως, μήπως ξέρεις ότι το αρχικό Ελλάδα 2.0 προέβλεπε μέχρι το 2025 εγκατάσταση ηλεκτρονικών διοδίων στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους για δίκαιη χρέωση ανά χιλιόμετρο;

Ξέρεις τι έγινε τελικά; Και αυτό το μέτρο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Δείτε το σχετικό σποτ:

{https://www.youtube.com/watch?v=rJUDKsWSoaw}