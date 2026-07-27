Οι συνομιλίες αποτελούν συνέχεια του δεύτερου γύρου που διεξήχθη στις 10 Ιουνίου στην Τρίπολη, όπου οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον εποικοδομητικό διάλογο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα (27/7), ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών ανάμεσα στην Ελλάδα και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών των δύο χωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν στις 11:00 και αποτελούν συνέχεια του δεύτερου γύρου που διεξήχθη στις 10 Ιουνίου στην Τρίπολη, όπου οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον εποικοδομητικό διάλογο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων είχε ξεκινήσει στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2025.

«Η Ελλάδα επιδιώκει την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας με τη γειτονική χώρα, ως κράτη με αντικείμενες ακτές, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), όπως έχει πράξει και με άλλα κράτη της περιοχής», ανέφερε ο πρωθυπουργός σε πρόσφατη εβδομαδιαία ανάρτησή του.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει από τις ελάχιστες χώρες οι οποίες έχουν εδραιώσει διπλωματικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές στη Λιβύη, διαβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να εργάζεται για μια πολιτική λύση που θα διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.