Ο πρώην βουλευτής Ανατολικής Αττικής γράφτηκε απλό μέλος του κόμματος Τσίπρα μέσω της πλατφόρμας myelas- Την Τρίτη παραβρίσκεται στο Σεράφειο- Γιατί οι ανεξάρτητοι βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ μπαίνουν πλέον σε δίλημμα.

Την προσχώρηση του στην ΕΛ.Α.Σ ανακοινώνει ο Δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Καραμέρος το πρωί της Δευτέρας, περίπου ένα μήνα μετά την παραίτησή του από το αξίωμα του βουλευτή Ανατολικής Αττικής.

Με ένα βίντεο 47 δευτερολέπτων στα social media του (ανέβηκε χθες βράδυ πρώτα στο youtube), ο Καραμέρος δείχνει πώς εγγράφηκε ως απλό μέλος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Στο βίντεο ο Δημοσιογράφος εμφανίζεται να επιβιβάζεται σε ένα πλοίο της γραμμής και απαντά στα ερωτήματα για το αν ταξιδεύει μόνος ή στην πρώτη θέση λέει πως επιβιβάζεται μόνος αλλά ταξιδεύει με πολλούς στο κατάστρωμα και όχι στην πρώτη θέση.

Στη συνέχεια στο βίντεο εμφανίζεται να εγγράφεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myelas δηλώνοντας τα στοιχεία του ενώ το βίντεο κλείνει με ένα πλάνο από κάμερα drone όπου καταγράφει ένα πλοίο που ονομάζεται ΕΛ.Α.Σ. με το λογότυπο του κόμματος στην πλώρη του (μέσω ai προφανώς), που φτάνει με ασφάλεια σε ένα λιμάνι.

{https://www.youtube.com/shorts/Ka2JZTj-B_E}

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Σύμφωνα με πληροφορίες ο προερχόμενος από το κέντρο και την πολιτική Οικολογία, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. πήρε από τους αρμόδιους της Αμαλίας το πράσινο φως για ένταξη ενώ το επόμενο διάστημα θα ενταχθεί στη συμμετοχή του στη δημόσια σφαίρα. Έχοντας υπηρετήσει μάλιστα την τοπική αυτοδιοίκηση από τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό που θα δώσει το παρών στην εκδήλωση της ΕΛ.Α.Σ για την αυτοδιοίκηση στο Σεράφειο την Τρίτη το μεσημέρι.

Η απόφαση του Γιώργου Καραμέρου πάντως επιταχύνει τις εξελίξεις καθώς αντικειμενικά θέτει το δίλημμα στους βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί να παραιτηθούν και να εγγραφούν απλά μέλη στην ΕΛ.Α.Σ.