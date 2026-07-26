Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα διαμηνύσει ότι επιδιώκει την επίλυση των διαφορών με τους γείτονές της μέσω του διαλόγου και στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 11:00 το πρωί, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλάσσιων ορίων, σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας για την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο νέος γύρος τεχνικών επαφών ακολουθεί τις προηγούμενες συναντήσεις των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, οι οποίες επικεντρώθηκαν σε ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και τις τεχνικές πτυχές της οριοθέτησης.