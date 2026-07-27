Ο νόμος του Θόδωρου Λιβάνιου μοιάζει να δημιουργήθηκε έτσι ώστε να μην υπάρξει ξανά περίπτωση να εκλεγεί δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας και περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Δημήτρης Κουρέτας . Δηλαδή, να μην υπάρξουν μεγάλες ανατροπές στο δεύτερο γύρο προς όφελος των προερχόμενων από την -πολυδιασπασμένη- προοδευτική παράταξη υποψηφίων.

Σε κάτι παραπάνω από μια απλή παρουσίαση ενός κομματικού προγράμματος αναμένεται να μετατραπεί η εκδήλωση για την παρουσίαση των θέσεων της ΕΛΑΣ, για την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς το παρών αναμένεται να δώσουν περισσότεροι από 200 αυτοδιοικητικοί της χώρας, από το σύνολο του πολιτικού «τόξου».

Ωστόσο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να περάσει απαρατήρητη η συμμετοχή των κορυφαίων προοδευτικών εκλεγμένων σε δήμους και περιφέρειες, όπως είναι ο δήμαρχος Αθηναίων και Πειραιά, Χάρης Δούκας και Γιάννης Μώραλης -που αποκάλυψαν τα «Παιχνίδια Εξουσίας» - αλλά και οι περιφερειάρχες Κρήτης και Θεσσαλίας, Σταύρος Αρναουτάκης και Δημήτρης Κουρέτας.

Προοδευτική «σύναξη» απέναντι στον Λιβάνιο

Η πρόσφατη κυβερνητική νομοθετική παρέμβαση για την τοπική αυτοδιοίκηση, περιλαμβάνει μια σειρά από αντιδραστικές διατάξεις – όπως είχαν καταγγείλει εκατοντάδες εκλεγμένοι αυτοδιοικητικοί από ολόκληρη την Ελλάδα. Παράλληλα, όμως, φαίνεται ότι είναι ένας νόμος «κομμένος και ραμμένος» στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η κατάργηση του δεύτερου γύρου και το νέο σύστημα, που θυμίζει «πασαρέλα», αποκλείει τις προοδευτικές συνεργασίες.

Για την ακρίβεια, ο νόμος του Θόδωρου Λιβάνιου μοιάζει να δημιουργήθηκε έτσι ώστε να μην υπάρξει ξανά περίπτωση να εκλεγεί δήμαρχος Αθηναίων ο Χάρης Δούκας και περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο Δημήτρης Κουρέτας. Δηλαδή, να μην υπάρξουν μεγάλες ανατροπές στον δεύτερο γύρο προς όφελος των προερχόμενων από την -πολυδιασπασμένη- προοδευτική παράταξη υποψηφίων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα και με δεδομένες τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, η παρουσίαση των θέσεων της ΕΛΑΣ για την τοπική αυτοδιοίκηση προκαλούν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εκ των πραγμάτων, έχει καταστεί δημοσκοπικά ως μεγάλος πόλος της ευρύτερης Κεντροαριστεράς.

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Παράλληλα, είναι σαφές ότι θέλει να δώσει την εικόνα της «υπεύθυνης δύναμης» και γι' αυτό φρόντισε να απευθυνθεί στους αυτοδιοικητικούς παράγοντες της χώρας – ανεξάρτητα από την κομματική τους τοποθέτηση και προέλευση. Υπό αυτό το πρίσμα, η θετική απάντηση του «γαλάζιου» περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, επιβεβαιώνει τη θεσμική προσέγγιση του θέματος από την Αμαλίας – και από τον κ. Χαρδαλιά, προφανώς.

Με τη θεσμική τους ιδιότητα θα προσέλθουν και οι Χάρης Δούκας και Γιάννης Μώραλης, αλλά και οι περιφερειάρχες Κρήτης και Θεσσαλίας, Σταύρος Αρναουτάκης και Δημήτρης Κουρέτας. Η δική τους, ωστόσο, παρουσία, δίνει και ένα ξεκάθαρο «στίγμα» στο πολιτικό σκέλος της όλης ιστορίας, το οποίο κανένας δεν μπορεί και να αρνηθεί.

Το ίδιο ισχύει και για τον Στέλιο Αγγελούδη, με την απάντηση του δημάρχου Θεσσαλονίκης να αναμένεται σήμερα, καθώς για αύριο υπάρχει προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της συμπρωτεύουσας.

Από εκεί και πέρα, παρά το ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα, οι παρουσίες αυτοδιοικητικών από τη συντηρητική παράταξη δεν περιορίζονται μόνο στον Νίκο Χαρδαλιά. Καλεσμένος είναι και ο ανεξάρτητος -πλέον- δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, Χρήστος Τεντόμας, που «εγκατέλειψε» την παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη και προετοιμάζεται να διεκδικήσει τη δημαρχία της πρωτεύουσας.