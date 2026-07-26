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Η ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι «ψεύδεται» σχετικά με το πότε επικοινώνησε με τον άλλοτε ισχυρό άνδρα της Novartis Hellas, Κωνσταντίνο Φρουζή, προκειμένου- όπως υποστηρίζει- να ζητήσει τη χορήγηση διαφήμισης για ιστοσελίδα που ανήκε στη δημοσιογράφο Φραγκάκη.

Ο Παύλος Πολάκης υποστηρίζει ότι ο υπουργός Υγείας ισχυρίστηκε πως, όταν τηλεφώνησε στον Κωνσταντίνο Φρουζή, δεν κατείχε υπουργικό αξίωμα. Ωστόσο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «αναληθή ισχυρισμό», υποστηρίζοντας ότι τόσο κατά τον χρόνο της τηλεφωνικής επικοινωνίας όσο και όταν καταχωρήθηκε η διαφήμιση στην ιστοσελίδα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν ήδη υπουργός.

Στην ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης αναφέρει χαρακτηριστικά:

«ΟΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΗΣ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ….απλα ξεφτιλιζεται καθε μέρα!!

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Ο ΑΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ,σε μια προσπαθεια να αμυνθει σε αυτα που αποκαλυψε ο Σαλμας ειπε πως οταν πηρε τηλεφωνο τον Φρουζη της NOVARTIS για να βαλει διαφημιση στο σαιτ της δημοσιογραφου Φραγκακη ,ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ!!!!!!!

Ομως ΑΡΧΙΨΕΥΤΑΡΕ αδιευκρινιστεη ΑΛΗΘΕΙΑ ειναι πως:

υπουργος ησουνα οταν τον πηρες τηλεφωνο (φωτο1)

και υπουργος ησουνα οταν μπηκε η διαφημιση στο σαιτ mother.gr (φωτο 2-3-4)

ΑΝΤΕ ΚΡΥΨΟΥ ΤΩΡΑ!!!!».

Την ανάρτησή του συνόδευσε με φωτογραφίες και έγγραφα, τα οποία- όπως υποστηρίζει- αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0SqJDEcqMXRPdeBCBs7cMyH1pgB53ZgUrBSMShfPmGV7wQ1pFjvVbGH44PJZE4wg7l&id=100007004708966}

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει αρνηθεί ότι υπήρξε οποιαδήποτε παράνομη ή μεμπτή ενέργεια από την πλευρά του, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την υπόθεση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.