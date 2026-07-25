Όσα επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση του κόμματος.

Τη νέα Εθνική Ναυτιλιακή Στρατηγική του ΠΑΣΟΚ με ορίζοντα δεκαετίας παρουσίασε από τη Χίο ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας, τη στήριξη των νησιωτικών περιοχών και την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων.

Στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ», ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα, παρά το γεγονός πως διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους παγκοσμίως, χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ώστε να αξιοποιήσει πλήρως τη ναυτιλιακή της ισχύ.

«Δεν αρκεί να έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Στόχος μας είναι να γίνει η Ελλάδα το ισχυρότερο ναυτιλιακό κράτος στην Ευρώπη», ανέφερε, παρουσιάζοντας το πολιτικό πλαίσιο της πρότασης του κόμματός του για τη ναυτιλία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των υψηλών τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ανακοινώνοντας τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές που συναντούν στις ακτοπλοϊκές γραμμές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο να λειτουργήσει ως ένα Παρατηρητήριο Τιμών, συγκεντρώνοντας δεδομένα από τους επιβάτες, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και καλύτερη εικόνα για το κόστος των θαλάσσιων μετακινήσεων.

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Οι επτά εθνικές προτεραιότητες για τη ναυτιλία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις επτά βασικές προτεραιότητες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ:

Ισχυρή ελληνική σημαία, με αναστροφή της συρρίκνωσης του εθνικού νηολογίου, πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Επένδυση στους ανθρώπους της θάλασσας, μέσω αναβάθμισης της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, σύγχρονων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και κινήτρων για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

Ακτοπλοΐα στην υπηρεσία της νησιωτικής Ελλάδας, με αναδιοργάνωση των συνδέσεων, σχέδιο πράσινης ανανέωσης του στόλου, διαφάνεια στην αγορά και δημιουργία πραγματικού Παρατηρητηρίου Τιμών.

Τα νησιά στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής, με ανασχεδιασμό του Μεταφορικού Ισοδύναμου και σταθερή χρηματοδότηση για τη μείωση του κόστους της νησιωτικότητας.

Νέο εθνικό σχέδιο λιμενικής πολιτικής, με ισχυρά και βιώσιμα Λιμενικά Ταμεία, ανεξάρτητη εποπτεία και σύγχρονες υποδομές.

Σύγχρονο κράτος στη θάλασσα, με ισχυρό Υπουργείο Ναυτιλίας, εκσυγχρονισμό του Λιμενικού Σώματος, πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.

Ενεργός διεθνής ρόλος της Ελλάδας, ώστε η χώρα να πρωταγωνιστήσει ξανά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής και διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη θάλασσα βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης και γεωπολιτικής παρουσίας της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι η ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει μοχλό παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι η χώρα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στους ανθρώπους της θάλασσας, στα νησιά και στη νέα γενιά, ώστε η ελληνική ναυτιλία να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο διεθνώς.