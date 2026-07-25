Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός ναυτιλιακός κλάδος, η συμβολή του στην εθνική οικονομία, η ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης, η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, αλλά και η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη νησιωτικότητα και τις θαλάσσιες μεταφορές.

Με επίκεντρο τον ρόλο της ναυτιλίας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας πραγματοποιείται σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου στη Χίο πολιτική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με θέμα «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στον νότιο λιμενοβραχίονα του κεντρικού λιμανιού της Χίου, στον χώρο του Κόκκινου Φάρου, με τη συμμετοχή στελεχών του κόμματος, πανεπιστημιακών, εκπροσώπων της ναυτιλιακής κοινότητας και ανθρώπων της ναυτικής εργασίας.

Τρεις θεματικές ενότητες για το μέλλον της ναυτιλίας

Η πρώτη ενότητα της εκδήλωσης θα αφορά «Το όραμά μας για τη ναυτιλία», όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη ναυτιλία ως πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, επικεφαλής του Κύκλου Ανάπτυξης και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, η οποία θα αναφερθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος για τη ναυτιλία, καθώς και ο διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στέλιος Παναγιώτου, ο οποίος θα παρουσιάσει στοιχεία για τη συμβολή της ναυτιλίας στο ΑΕΠ και τη σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη δεύτερη ενότητα, με θέμα «Σύγχρονο ναυτιλιακό περιβάλλον: Προκλήσεις και ευκαιρίες στο ναυτικό επάγγελμα», θα εξεταστούν ζητήματα όπως ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης της ναυτιλίας, η ναυτική εκπαίδευση, αλλά και τα κίνητρα για την προσέλκυση νέων στη θάλασσα.

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Στην ενότητα θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Χίου και κοινοβουλευτικός υπεύθυνος για τη Ναυτιλία του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, ο ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Κώστας Χλωμούδης, ο πρόεδρος της ΠΕΣ ΝΑΤ πλοίαρχος Ε.Ν. Στέλιος Κουμπιάς και ο πρόεδρος Συνταξιούχων ΝΑΤ Συκιάδας Χίου πλοίαρχος Ε.Ν. Βασίλειος Λεοντάρας.

Ακτοπλοΐα και νησιωτική πολιτική στο επίκεντρο

Η τρίτη θεματική ενότητα θα επικεντρωθεί στην ακτοπλοΐα και τη νησιωτικότητα, με συζήτηση γύρω από τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις θαλάσσιες μεταφορές, τον εκσυγχρονισμό του στόλου και τη βελτίωση των νησιωτικών συνδέσεων.

Στις εργασίες θα συμμετάσχουν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και πρώην υπουργός Γιάννης Μανιάτης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Διονύσης Θεοδωράτος, η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Λεκάκου και ο γραμματέας Τομέα Νησιωτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πολυχρονάκος.

Τον συντονισμό των συζητήσεων θα έχουν ο διευθυντής του Ινστιτούτου για τη Σοσιαλδημοκρατία – InSocial Γιώργος Παπούλιας και ο δημοσιογράφος του Politis Chios Παντελής Φύκαρης.

Ομιλία Ανδρουλάκη στο κλείσιμο της εκδήλωσης

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τα συμπεράσματα του γραμματέα Τομέα Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς Θάνου Πάλλη, ενώ στις 21:20 είναι προγραμματισμένη η ομιλία του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη.

Η παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσει πολιτικό χαρακτήρα στην εκδήλωση, με τη ναυτιλία, την ενίσχυση της νησιωτικής οικονομίας και τη στρατηγική αξιοποίηση της ελληνικής ναυτικής παράδοσης να βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων.

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