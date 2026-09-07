Αναμένεται πλέον εκ νέου στις επάλξεις.

Την πρώτη δημόσια πολιτική του παρουσία έκανε μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος έδωσε κανονικά το παρόν στη ΔΕΘ.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ταξίδεψε το απόγευμα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη και βρέθηκε στο Βελλίδειο για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ο Γιώργος Μυλωνάκης αναμένεται πλέον εκ νέου στις επάλξεις, με την επιστροφή του στο Μέγαρο Μαξίμου να γίνεται μέσα στον Σεπτέμβριο. Αυτό που μένει να αποσαφηνιστεί είναι το πόστο που θα αναλάβει.

Υπενθυμίζεται ότι ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού υπέστη σοβαρή ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος τον Απρίλιο του 2026 και νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε νοσηλεία σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης.