Όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Το γνωρίζουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί πολιτικά ένα κράμα ακραίου -και παντελώς κρατικοδίαιτου- φιλελευθερισμού και σκληρής δεξιάς. Έτσι κι αλλιώς, αυτά τα δύο πάνε συνήθως «χέρι, χέρι» - εξ ου και βρίσκονται σε πρώτο ρόλο τα «ορφανά» του Καρατζαφέρη.

Βέβαια, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα πλαίσια της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός μας είπε λίγο, πολύ ότι η χώρα χρεοκόπησε γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις, πριν το 2009, είχαν τη λογική «οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς».

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Προσπερνώντας ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστηρίζει πως πρέπει οι αριθμοί να είναι πάνω από τους ανθρώπους.

Παράλληλα, μας είπε ότι ο νόμος Κατσέλη -που έσωσε δεκάδες χιλιάδες λαϊκά σπίτια- ήταν για τους «κακοπληρωτές», που περίμεναν «κάποιον να τους διαγράψει τα δάνεια»…