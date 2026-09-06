Τι δείχνουν οι υπολογισμοί.

Περίεργους υπολογισμούς έκανε ο Κυριάκος Μητοτάκης την ανακοίνωση του κουμπαρά για τα παιδιά... Αυτό που έμεινε είναι ότι με 100 ευρώ το μήνα, ένα παιδί στα 18 του χρόνια θα έχει πάνω από 60.000 ευρώ... Καταρχάς ένας γονιός με 2 παιδιά θα πρέπει να έχει 200 ευρώ το μήνα για να καταθέτει, κάτι που στη σημερινή εποχή δεν είναι απλό... Ο ίδιος γονιός πληρώνει ιδιαίτερα, φροντιστήρια και αντιμετωπίζει ένα αυξημένο κόστος ζωής...

«Για πρώτη φορά θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση κάθε παιδιού. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. Εκατό ευρώ ο γονιός; Εκατό ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά».

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί ήδη ή θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια -γιατί μέχρι τότε, θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο-, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ τον μήνα, θα βρεθεί στα 18 του χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον» είπε ο πρωθυπουργός.

Με την αναπροσαρμογή των εισφορών του κουμπαρά κατά 10% ανά πενταετία που είπε πρωθυπουργός η απαιτούμενη απόδοση για να φτάσει ο κουμπαράς τα €60.000 στα 18 χρόνια πέφτει περίπου στο 2,24% ετησίως, με την παραδοχή μηνιαίων καταβολών και μηνιαίου ανατοκισμού.

Ο υπολογισμός είναι:

Έτη 1–5: €200/μήνα × 60 = €12.000

Έτη 6–10: €220/μήνα × 60 = €13.200

Έτη 11–15: €242/μήνα × 60 = €14.520

Έτη 16–18: €266,20/μήνα × 36 = €9.583,20

Άρα συνολικές πραγματικές καταβολές γονέων + Δημοσίου: €49.303,20

Για να γίνουν αυτά περίπου €60.000 στο τέλος της 18ετίας, χρειάζονται περίπου €10.697 πρόσθετα από αποδόσεις, που αντιστοιχούν σε μέση ονομαστική ετήσια απόδοση περίπου 2,24% με τις παραπάνω παραδοχές.