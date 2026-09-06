Τεράστια η απώλεια για το …πανηγύρι της 16ης Γιορτής Γίδας. Δεν παρευρέθηκε ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης.

Την απέραντη θλίψη του για τον τραγικό θάνατο των δύο πιλότων της Πολεμικής μας Αεροπορίας, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επίδειξης στην Τανάγρα, εκφράζει ο βουλευτής Μακάριος Λαζαρίδης με ανάρτησή του στο Facebook όπου ανακοίνωσε ότι δεν θα πάει στο πανηγύρι της 16ης Γιορτής Γίδας.

«Δύο αξιωματικοί μας έπεσαν στο καθήκον τόσο άδικα και πρόωρα, υπηρετώντας με αυταπάρνηση την Πατρίδα. Η Ελλάδα πενθεί» αναφέρει ο κ. Λαζαρίδης, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους.

Επίσης, ο κ. Λαζαρίδης ενημερώνει ότι η τραγωδία αυτή δε θα του επιτρέψει, επιστρέφοντας από τα εγκαίνια της 90ης Δ.Ε.Θ., να παρευρεθεί στο πανηγύρι της 16ης Γιορτής Γίδας, που διοργανώνει ο τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος».

Η ανάρτηση του κ. Λαζαρίδη

«Απέραντη θλίψη για τον τραγικό θάνατο των δύο πιλότων της Πολεμικής μας Αεροπορίας, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επίδειξης στην Τανάγρα.Δύο αξιωματικοί μας έπεσαν στο καθήκον τόσο άδικα και πρόωρα, υπηρετώντας με αυταπάρνηση την Πατρίδα.Η Ελλάδα πενθεί.Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους.ΥΓ. Η τραγωδία αυτή δε θα μου επιτρέψει, επιστρέφοντας από τα εγκαίνια της 90ης Δ.Ε.Θ., να παρευρεθώ στο πανηγύρι της 16ης Γιορτής Γίδας, που διοργανώνει ο τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Μέγας Αλέξανδρος"».

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