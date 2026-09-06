«Κουμπαράς» για μια άλλη κοινωνία

Tο μέτρο που επεφύλασσε ως έκπληξη ο κ. Μητσοτάκης και κρατούσε ως κόρη οφθαλμού από τυχόν διαρροές το οικονομικό επιτελείο ήταν αυτό του «κουμπαρά» για κάθε νεογέννητο. Πρόκειται για έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό, που θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς κάθε νέου παιδιού που γεννιέται και σε αυτόν το κράτος θα καταθέτει ό,τι ποσό καταθέτουν ετησίως οι γονείς έως 1.200 ευρώ.

Πρόκειται για ένα θετικό μέτρο με στόχο τη νέα γενιά, με ένα μόνο βασικό πρόβλημα: Είναι εκτός τόπου και χρόνου και μάλλον απευθύνεται σε κάποια άλλη κοινωνία, της οποίας το εισόδημα δεν εξαντλείται μέχρι τις 20 του μήνα από την ακρίβεια. Το θέμα σχολίασε εύστοχα και εύγλωττα ο Αντύπας Καρύπογλου στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: