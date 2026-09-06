Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Έκανε τη... δική του περιοδεία στα περίπτερα της ΔΕΘ.

Το παρών έδωσε τελικά ο Γρηγόρης Δημητριάδης στην ομιλία του Πρωθυπουργού, με τον ίδιο να δηλώνει πως έλαβε πρόσκληση, σύμφωνα με πληροφοριοδότες της στήλης.

Πέραν της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, αξίζει να σημειωθεί πως ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού ακολούθησε παράλληλο... πρόγραμμα με αυτό του κ. Μητσοτάκη από το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο ίδιος φρόντισε μάλιστα να δώσει το παρών στο πάρτι της ΟΝΝΕΔ, μιάμιση ώρα όμως αφότου είχε αποχωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η παρουσία Δημητριάδη στην ΟΝΝΕΔ και η... επίδειξη δύναμης από τους γαλάζιους νεολαίους πάντως δεν άρεσε καθόλου στο Μέγαρο Μαξίμου, με πληροφορίες της στήλης να κάνουν λόγο για έντονο εκνευρισμό.

Σημειώνεται ότι ο ανιψιός του Πρωθυπουργού το πρωί του Σαββάτου που είναι καθιερωμένη η πρωθυπουργική περιοδεία, έκανε τη... δική του περιοδεία στα περίπτερα της ΔΕΘ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με ό,τι ερμηνεία μπορεί να δώσει ο καθένας...