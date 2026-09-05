Ο Μπένος έχει προειδοποιήσει ότι σε δυο-τρία χρόνια δεν θα έχει μείνει τίποτα...

Την παραίτησή του από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης Εβρου υπέβαλε ο Κωνσταντίνος Χαζάκης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είχε προηγηθεί η θορυβώδης αποχώρηση του Σταύρου Μπένου ο οποίος εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να συνεχίσει και οι οποίοι συνοπτικά μπορούν να περιγραφούν ως εκ των υστέρων έλλειμμα εμπιστοσύνης στις προθέσεις της κυβέρνησης.

Η παραίτηση του πανεπιστημιακού είναι κακός οιωνός για τη συνέχεια αν αναλογιστεί κανείς ότι ο κ. Χαζάκης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είχαν αναλάβει την επιστημονική ευθύνη και τον συντονισμό της μελέτης «Παρατηρητήριο Οικονομικής – Κοινωνικής Ανάπτυξης».

Ο Μπένος έχει προειδοποιήσει ότι σε δυο-τρία χρόνια δεν θα έχει μείνει τίποτα από το μεγαλόπνοο Masterplan που εκπόνησε συνολικούς κόστους 3 δισ...

Ε.Σ.