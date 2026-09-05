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Στο στόχαστρο η διαφάνεια της ΕΛΑΣ.

Το θέμα της διαφάνειας στα οικονομικά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα τίθεται συνεχώς από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στα τηλεοπτικά πάνελ.

Είναι κεντρική απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη να τίθενται συνεχώς ερωτήματα για τις πηγές χρηματοδότησης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Αντίθετα, θα προσπερνούν τη συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις, χωρίς να αμφισβητούν ευθέως την αξιοπιστία τους, αλλά θυμίζοντας ότι πέρυσι περνούσε το ΠΑΣΟΚ το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και αργότερα πλησίαζε η Καρυστιανού.

Θα παίζουν άμυνα, δηλαδή, με στοχευμένες αντεπιθέσεις...

Ε.Σ.