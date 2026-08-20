Μία ξεχωριστή παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Μαυρόπουλου Waste Side Stories θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 21/8, στις Αρχάνες, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το Ηράκλειο Κρήτης.
Τι ξεχωριστό θα έχει αυτή η παρουσίαση;
Πρώτον, το βιβλίο θα παρουσιαστεί με λίγα λόγια και πολύ μουσική διότι μία εκλεκτή παρέα μουσικών θα παίξει ζωντανά κάποια από τα 45 τραγούδια που περιλαμβάνει η playlist του βιβλίου.
Δεύτερον, η παρουσίαση θα γίνει στο συνεργατικό καφενείο Πλουμί, σε μία έντονα παρεϊστικη ατμόσφαιρα που ταιριάζει με τις ιστορίες του βιβλίου.
Όσοι πάνε θα περάσουν καλά…
Β.Σκ.