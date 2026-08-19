Έχει χάσει σε τρία χρόνια κοντά στα τέσσερα πέμπτα της κοινοβουλευτικής του δύναμης!

Τέτοια κοινοβουλευτική κατάρρευση ενός κόμματος μέσα σε μια κοινοβουλευτική περίοδο εκτός εποχής μνημονίων δεν έχει συμβεί άλλη φορά στη χώρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, κατ΄ αρχήν έχασε «εν πλω», χωρίς δηλαδή να μεσολαβήσουν εκλογές, έχασε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που του απέδωσε ο λαός με την ψήφο του, παραδίδοντάς την στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη! Παρόμοιο προηγούμενο στην πολιτική ιστορία της χώρας δεν υπάρχει, ούτε στις πιο ανώμαλες κοινοβουλευτικά περιόδους.

Δεύτερον, η Κουμουνδούρου μετά τη διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη και την επικείμενη ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, μένει με 10 βουλευτές. Από 47! Έχει χάσει δηλαδή κάτι λιγότερο από τα τέσσερα πέμπτα της κοινοβουλευτικής της δύναμης. Συγκεκριμένα λίγο πάνω από το 78% του αριθμού των βουλευτών της!

Ο ιστορικός του μέλλοντος θα έχει να γράφει!

Β.Σκ.