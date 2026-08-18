Με ανακοίνωση που απέστειλε στο Dnews η Πρεσβεία του Ισραήλ απάντησε κατηγορηματικά πως η νέα Πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα Πνινάτ Γιανάι (Pninat Yanai) δεν είχε ποτέ «προηγούμενη γνωριμία, επιχειρηματική σχέση ή οποιαδήποτε άλλη σύνδεση με τον Tal Dilian».

Με τον τρόπο αυτό η Πρεσβεία επιβεβαίωσε το σχόλιο του Dnews το οποίο ανέφερε πως «δεν υπάρχει, τουλάχιστον με βάση όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, τεκμηριωμένη πληροφορία που να αποδεικνύει προσωπική ή επαγγελματική σχέση μεταξύ των δύο».

Σε σχέση με τη «σύμπτωση διαδρομών» που ανέφερε η στήλη «Πληροφοριοδότης» αναφερόμενη σε ισραηλινά δημοσιεύματα, που φέρουν την Πνινάτ Γιανάι να έχει μεσολαβήσει το 2015 σε συμφωνία για την πώληση του λογισμικού παρακολούθησης Pegasus της NSO Group στην Γκάνα, η Πρεσβεία του Ισραήλ ξεκαθάρισε πως «όλες οι νομικές εκπροσωπήσεις έχουν πραγματοποιηθεί πλήρως σύμφωνα με το ισραηλινό δίκαιο και με όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις».

Το Dnews θέλει να αποσαφηνίσει πως ούτε στα σχόλια του , ούτε στο ρεπορτάζ του, δεν προχώρησε σε καμία σύνδεση της επαγγελματικής πορείας της Πνινάτ Γιανάι με την υπόθεση Predator και τον Tal Dilian. Άλλωστε ρητά αναφερόταν στον ρεπορτάζ μας πως «η σύνδεση της Γιανάι με αυτόν τον κλάδο προηγείται του ελληνικού σκανδάλου κατά χρόνια».

Ως εκ τούτου ξεκαθαρίζουμε πως είναι λάθος η ανάγνωση πως συνδέουμε την Πνινάτ Γιανάι με την υπόθεση του Predator. Σαφώς αναδείξαμε την ενασχόλησή της με το χώρο της Κυβερνοασφάλειας και τα όσα έχει γράψει ο Ισραηλινός Τύπος για τη σχέση της με την NSO Group στην υπόθεση της Γκάνας. Μια σχέση που ούτε η ίδια η κ. Γιανάι αρνείται. Ωστόσο, δεν υπήρξε κανένα fake news και καμία πρόθεση διάδοσης ψευδών ειδήσεων.

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Η κριτική αυτή είναι άδικη.

Παραθέτουμε ολόκληρη την απάντηση της Πρεσβείας του Ισραήλ:

«Απαντώντας σε άρθρο του κ. Νίκου Ανδριόπουλου στο dnews.gr η Πρεσβεία του Ισραήλ θα ήθελε να δηλώσει τα εξης:

Η πρώην δικηγορική εταιρεία της κας Yanay εκπροσωπεί πελάτες.

Όλες οι νομικές εκπροσωπήσεις έχουν πραγματοποιηθεί πλήρως σύμφωνα με το ισραηλινό δίκαιο και με όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, και έχουν επικεντρωθεί σε παροχή νομικών συμβουλών, συμβάσεις και συνεργασίες με κυβερνήσεις και εξουσιοδοτημένους φορείς.

Η προσπάθεια σύνδεσης της νόμιμης νομικής εκπροσώπησης με ένα «παρελθόν σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις» και, ιδιαίτερα, η προσπάθεια δημιουργίας μιας ψευδούς σύνδεσης με την υπόθεση Predator στην Ελλάδα — η οποία αποτελεί εντελώς ξεχωριστή υπόθεση — είναι, κατά την άποψή μας, σοβαρή υπόθεση, συνιστά ψευδή είδηση και δημιουργεί μια παραπλανητική και αβάσιμη εντύπωση.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης, δεν υπήρξε ποτέ προηγούμενη γνωριμία, επιχειρηματική σχέση ή οποιαδήποτε άλλη σύνδεση με τον Tal Dilian.

Ο Τύπος έχει την ευθύνη να παρουσιάζει στους αναγνώστες του ακριβή, αληθή και δεόντως τεκμηριωμένα γεγονότα.

Αναμένουμε από τα μέσα ενημέρωσης να διακρίνουν μεταξύ τεκμηριωμένων γεγονότων και να μην δημιουργούν ψευδείς συνδέσεις μεταξύ γεγονότων και προσώπων που είναι απολύτως άσχετα μεταξύ τους.

Δεν θα γίνει ανεκτή η διάδοση ψευδών ειδήσεων».

Ν.Α.