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Με τον Τζίμη του «Φάρου».

Συνεχίζει τις διακοπές του στον Μύτικα της Αιτωλοακαρνανίας ο Σταύρος Θεοδωράκης.

Γράφει σε ανάρτησή του στο instagram:

«Με τον Τζίμη του «Φάρου» και την πρωινή ψαριά του.

Δυο-τρία σαργουδάκια και καμιά δεκαριά μπαρμπουνάκια.

«Τόσα δίνει πια η θάλασσα», θα μου πει με έναν τόνο μελαγχολίας.

Και πίσω μας, το νησί-αίνιγμα του Ιονίου.

Ο Κάλαμος.

Μια κορφή σκεπασμένη από πυκνό δάσος. Με τα πεύκα να λούζονται στα αλμυρά νερά.

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Σαν μόλις να χτύπησε την τρίαινα ο Ποσειδώνας και το νησί να αναδύθηκε από τα έγκατα της θάλασσας.

Η ομορφιά του απέριττου.

Η ποίηση της άλλης Ελλάδας».

O «Φάρος» είναι ίσως η πιο διάσημη ψαροταβέρνα της κωμόπολης καθώς είναι πάνω στο κύμα, ενώ ο Σταύρος ετοιμάζεται για την επιστροφή των «Πρωταγωνιστών» στην τηλεόραση του «Σκάι».

Τ.Τε.