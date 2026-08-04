Πού επιχειρεί...

Σε όλες τις πυρκαγιές, κάθε χρονιά, το ΚΚΕ καλεί πάντα τα μέλη του να δώσουν οργανωμένα τη «μάχη» με τις φλόγες στην πρώτη γραμμή.

Μάλιστα, ο Περισσός διαθέτει και πυροσβεστικό όχημα, το οποίο αυτές τις ημέρες επιχείρησε (και συνεχίζει μέχρι και το μεσημέρι της Τρίτης να επιχειρεί) στην περιοχή Κανδήλι, κοντά στο Πεδίο Βολής, για να συνδράμει στην κατάσβεση της φωτιάς και στην προστασία του λαού και της περιουσίας του.

Τo Σάββατο, το όχημα της ΚΟ Αττικής και οι εθελοντικές ομάδες του Κόμματος βρέθηκαν από τα χαράματα στο Πόρτο Γερμενό, στο Προσήλι, στο Κρύο Πηγάδι και στους γύρω οικισμούς της περιοχής.

{https://www.youtube.com/watch?v=huIVqw7Cn8I}

Α.Γ.