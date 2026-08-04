Αμέσως μετά την αποχώρηση του Αντώνη Σαμαρά, έφτασε στη Μητρόπολη ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Ολιγόλεπτη ήταν η παραμονή του Αντώνη Σαμαρά στη Μητρόπολη Αθηνών, πριν από την εξόδιο ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε λίγο πριν από την έναρξη της τελετής, χαιρέτησε τα μέλη της οικογένειας του εκλιπόντος και εξέφρασε προσωπικά τα συλλυπητήριά του, χωρίς ωστόσο να παραμείνει στη συνέχεια.

Λίγα λεπτά αργότερα, αποχώρησε από τη Μητρόπολη, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός έφτασε μόλις μερικά λεπτά μετά, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία και να εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας.

Η χρονική απόσταση στις αφίξεις των δύο ανδρών είχε ως αποτέλεσμα να μην συναντηθούν και να μην υπάρξει ούτε φωτογραφία από την κοινή τους παρουσία –έστω και από απόσταση– στη Μητρόπολη.

Ε.Σ.